JO-2020 - Rugby à VII: les Fidji conservent leur médaille d'or, l'Argentine décroche le bronze

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Les Fidjiens, déjà sacrés à Rio-2016, ont remporté une nouvelle médaille d'or mercredi au Tokyo Stadium en battant (27-12), en finale du tournoi olympique messieurs de rugby à VII, la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre, l'Argentine décrochant le bronze.

Les Fidjiens plaçaient la barre très haut d'entrée, en marquant deux essais d'affilée (12-0), avant que les All Blacks, par leur capitaine Scott Curry, ne répliquent (12-5).

Prônant un rugby plus fantasque, avec des joueurs volant littéralement sur le terrain, tels Jiuta Wainiqolo, auteur du troisième essai des Iliens en première période, les Fijiens menaient logiquement à la pause (19-5).

Au retour de la mi-temps, les All Blacks, au jeu plus "classique" et donc plus lisible, se reprenaient avec un essai de Sione Molia (19-12), avant que les Fidji, sur une superbe contre-attaque, n'enfoncent le clou par un essai d'Asaeli Tuivuaka (24-12), confirmé par une pénalité dans les dernières secondes de Waisea Nacuqu (27-12).

#photo1

Lauréate du dernier circuit mondial, la Nouvelle-Zélande, qui n'avait terminé qu'à la 5e place du précédent tournoi olympique et qui visait une médaille, compte désormais sur son équipe féminine pour décrocher l'or, que les "Black Ferns" avaient également laissé échapper à Rio, perdant en finale face aux Australiennes.

Après leur victoire, les Fidjiens, genoux à terre et enlacés en cercle sur la pelouse, ont récité une prière avant de se faire remettre leur médaille d'or et de chanter en choeur sur le podium.

Dans la "petite" finale, l'Argentine, 6e à Rio-2016 en 2016 et qui avait écarté les Sud-Africains en quarts de finale, a créé la surprise en dominant (17-12) la Grande-Bretagne, médaillée d'argent il y a cinq ans, pour décrocher le bronze.

Il s'agit de la première médaille de l'Argentine depuis le début des Jeux de Tokyo.

Emmenés par leur jeune prodige de 21 ans Marcos Moneta, auteur de 6 essais durant ce tournoi et médaillé d'or aux Jeux olympiques de la Jeunesse en 2018, les Pumas ont fait parler leur audace virevoltante face à des Britanniques sans solution.

Le tournoi féminin débute quant à lui jeudi.

© 2021 AFP