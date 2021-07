JO-2020 - Gym: l'Américaine Sunisa Lee, championne olympique du concours général, succède à Simone Biles

La gymnaste américaine Sunisa Lee, championne olympique du concours général, entourée de la Brésilienne Rebeca Andrade (argent) et la Russe Angelina Melnikova (bronze), le 29 juillet 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Tokyo (AFP)

L'Américaine Sunisa Lee est devenue championne olympique du concours général de gymnastique jeudi à Tokyo, succédant à sa compatriote Simone Biles, qui avait déclaré forfait.

Lee, 18 ans, a terminé le concours avec un total de 57,433 points et devancé la Brésilienne Rebeca Andrade (57,298 points) et la Russe Angelina Melnikova (57,199 points) qui ont pris les médailles d'argent et de bronze.

