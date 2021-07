JO-2020: avant la désillusion de Tokyo, une olympiade en pointillé et contrariée pour Riner

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

La défaite de Teddy Riner en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo vendredi arrive au bout d'une olympiade où il s'est fait rare sur les tatamis, et contrariée par sa première défaite depuis dix ans, plus une récente blessure à un genou.

. Cinq ans, sept tournois

Pour Riner, 32 ans depuis début avril, l'olympiade menant de Rio à Tokyo a été celle des breaks, choisis ou subis.

Celui post-JO-2016, d'abord, avec treize mois sans compétition avant de s'offrir à son retour deux sacres mondiaux en deux mois, en +100 kg à Budapest et en toutes catégories à Marrakech, en septembre et novembre 2017, pour atteindre la convoitée "decima".

Celui post-"decima" justement, vingt mois sans combattre cette fois, jusqu'en juillet 2019. Jamais, depuis le début de sa carrière, le double champion olympique des poids lourds (2012 et 2016) n'avait coupé si longtemps.

Celui enfin imposé par la pandémie de Covid-19 l'année dernière.

Si bien qu'au long des cinq ans depuis Rio, Riner n'a participé qu'à sept tournois et livré qu'une trentaine de combats, contre une soixantaine entre 2012 et 2016, et plus de 80 entre 2008 et 2012.

Trop peu ?

"Teddy est rentré à l'Insep à quinze ans, et depuis, chaque année, il fait les Championnats d'Europe juniors, les Championnats du monde juniors, seniors, les JO, Pékin, Londres, Rio... Il avait besoin de prendre une bouffée d'oxygène pour mieux repartir, avec de la fraîcheur, de l'envie", justifiait son entraîneur Franck Chambily à l'été 2019.

"Ça m'a fait énormément de bien de ne pas penser au tapis, de prendre du temps pour moi et ma famille, j'avais besoin de souffler", confirmait Riner.

"Mais le travail pour perdre du poids, pour retrouver mon niveau est encore plus difficile, convenait-il. Il ne faut pas se le cacher, le poids des années, je le sens..."

. 154 victoires, puis une défaite

Après son retour à la compétition à l'été 2019, le Guadeloupéen prévoit à l'automne une série de trois tournois en un mois. Mais une côte cassée à l'entraînement après le premier le stoppe dans son élan et le prive de judo pendant un mois environ.

"Ça l'a ralenti, ce n'était pas très grave", explique alors Chambily.

Début février 2020, quand les Jeux de Tokyo sont encore prévus à l'été, Riner s'aligne au tournoi de Paris avec l'ambition de "tout de suite s'affirmer" mais, selon Chambily, à "60%" de sa forme optimale.

"Il est encore un peu lourd. Il faut qu'il perde du poids, et en termes de repères, il lui manque de la compétition, et un fond d'entraînement dans le judo et le physique", explique l'entraîneur.

Ca ne pardonne pas: statique et emprunté, il se fait surprendre au troisième tour par le N.2 japonais, Kokoro Kageura. La fin d'une série de 154 combats remportés, longue de près de neuf ans et demi.

"Il vaut mieux que ça m'arrive maintenant", positive le décuple champion du monde.

Mais, de fait, Riner n'est plus invincible. Il s'incline même une deuxième fois en octobre, de manière plus anecdotique, aux Championnats de France par équipes (contre Terhec). On peut imaginer que ces cabosses dans sa cuirasse ont changé beaucoup de choses dans la tête de ses futurs adversaires.

. A cinq mois des JO, un genou blessé

Néanmoins 2021 commence bien. Après un confinement studieux -Riner en est lui-même surpris- et onze mois sans compétition internationale, il s'impose de manière convaincante aux Masters de Doha en janvier. Sur la balance, son poids est stabilisé autour de 140 kg, au plus bas depuis 2012. La récompense d'une alimentation rigoureusement régulée.

Mais Riner se heurte à un nouvel obstacle: fin février pendant un stage au Maroc, il se blesse à un genou au cours d'un combat d'entraînement.

"A ce moment-là, je pensais que j'allais prendre sept mois et que c'était foutu", raconte-t-il à l'AFP.

La déchirure du ligament croisé postérieur finalement diagnostiquée -restée secrète jusqu'à la veille des Jeux de Tokyo- lui vaut deux mois avec une atèle et sans judo.

La blessure de trop?

"Ça a été deux (dernières) années très fatigantes", avouait Riner avant les JO. Et même le champion d'exception qu'il est n'a pas pu les surmonter pour aller chercher l'or.

