JO-2020: Fraser-Pryce et Thompson-Herah, "soeurs" de 100

Tokyo (AFP)

Les deux sprinteuses jamaïcaines Shelly Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson-Herah, trois titres olympiques sur 100 m à elles deux, qui se sont poussées à progresser, sont de nouveaux les grandes favorites pour la ligne droite aux JO de Tokyo.

Quiz: qui est la dernière championne olympique du 100 m non jamaïcaine ?

Réponse: la Bélarusse Yuliya Nesterenko, sacrée à Athènes en 2004. Une vraie colle tant Shelly Ann Fraser-Pryce (34 ans) et Elaine Thompson-Herah (29 ans), qui ont déroulé en séries vendredi, ont effacé la concurrence depuis treize ans.

Fraser-Pryce en 2008 et 2012 puis Thompson-Herah en 2016 ont confisqué le titre suprême au profit de la grande île des Caraïbes, et même du MVP (Maximizing Velocity and Power, "Maximiser Vitesse et Puissance") Track Club de Kingston, où elles se sont côtoyées plusieurs années, progressant côte à côte.

"Celle qui la motive le plus c'est Shelly-Ann Fraser-Pryce, elle en parle sans arrêt", racontait il y a quelques années la grand-mère de Thompson-Herah, près de six ans plus jeune que sa compatriote qu'elle voit comme "une mentor et amie".

"Quand je suis arrivée au MVP j'y ai vu tellement de stars. Ils couraient en Ligue de diamant, dans les grands championnats, j'ai toujours voulu être comme eux. J'ai travaillé dur pour leur ressembler, ils m'ont inspiré, m'ont rendue plus forte. Je ne pense pas avoir été dans leur ombre par contre", raconte Thompson-Herah.

- "Poursuivre leurs rêves" -

Quelques années plus tard, les deux fusées sont une nouvelles fois les grandes favorites pour le titre samedi, après avoir affolé les chronos cet été.

En 10 sec 63 Fraser-Pryce est devenue la deuxième meilleure performeuse de tous les temps, tandis que Thompson-Herah a réussi son deuxième chrono en carrière (10 sec 71).

L'Américaine Sha'Carri Richardson, la seule à pouvoir contester leur domination, a été écartée pour un contrôle positif à la marijuana.

Auparavant coéquipières, les deux Jamaïcaines appartiennent désormais à des groupes d'entraînement différents, mais se retrouveront sur le relais 4x100 m à Tokyo (en plus du 200 m).

Thompson-Herah est toujours au MVP parmi les stars avec Shericka Jackson, une des favorites du 200 m, Stephenie McPherson (400 m) et le champion du monde de la longueur Tajay Gayle.

Fraser-Pryce, elle, a quitté brièvement les lieux une première fois en 2016, fâchée avec l'entraîneur Stephen Francis aux méthodes rugueuses, avant de partir définitivement en 2020.

La porte-drapeau jamaïcaine a préparé les Jeux dans un groupe réduit de quatre athlètes de niveau plus faible avec un entraîneur reconnu pour former des jeunes, Reynaldo Walcott, basé dans l'établissement "St Elizabeth Technical High School".

Longtemps restée discrète dans l'ombre imposante de son compatriote Usain Bolt, Fraser-Pryce s'est affirmée depuis plusieurs années, dans les traces de l'Américaine Allyson Felix.

Comme Felix, elle est revenue au plus haut niveau après être devenue maman en 2017 et se voit en exemple pour les athlètes souhaitant fonder une famille pendant leur carrière.

Ambassadrice de l'Unicef, elle milite en faveur de meilleures conditions pour les accouchements en Jamaïque, ou pour de meilleures informations sur l'allaitement maternel.

"Quand je raccrocherai mes pointes, je veux être sûre d'avoir incité d'autres femmes et filles à poursuivre leurs rêves", écrit-elle sur Twitter avant les Jeux.

Elle a une nouvelle occasion de le faire sur la plus haute marche du podium, sûrement pas loin d'Elaine Thompson-Herah.

