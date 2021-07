JO-2020/Athlétisme: Lavillenie et Bosse s'en sortent, pas Robert-Michon

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

C'était chaud ! Diminué et au bord de l'élimination en début de concours, Renaud Lavillenie a réussi à trouver les ressources pour passer 5,75 m et se qualifier pour la finale de la perche des Jeux de Tokyo samedi.

Dans la même veine, le champion du monde 2017 du 800 m Pierre-Ambroise Bosse est passé par un trou de souris en séries, à l'inverse de Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique du lancer du disque, éliminée dès les qualifications pour ses sixièmes Jeux olympiques à 42 ans.

Lavillenie a évité le pire... Le leader des Bleus et double médaillé olympique a failli tout perdre samedi après deux échecs à 5,50 m. Grimaçant à cause d'une blessure à la cheville gauche, bandée samedi, il a réussi à passer cette barre au 3e essai avant de franchir 5,65 m (au 2e essai) et d'assurer sa place en finale à 5,75 m (1er essai).

Renaud Lavillenie était arrivé au Japon diminué par une entorse à la cheville gauche, survenue le 11 juillet à Sotteville-Lès-Rouen, pour son dernier meeting avant les JO, au pire moment.

Mais le champion olympique 2012 et ex-recordman du monde a bien fait de tenter le coup.

Souvent prostré en début de concours, lançant des regards noirs vers son coach Philippe d'Encausse entre deux assouplissements de la cheville, il s'en est sorti et peut toujours rêver à 34 ans de décrocher une troisième médaille olympique consécutive après l'or de Londres en 2012 et l'argent de Rio en 2016.

Ce sera par contre sans son frère Valentin Lavillenie (5,65 m) et son partenaire d'entraînement Ethan Cormont (5,50 m), éliminés.

Sur un fil également, le champion du monde 2017 du 800 m Pierre-Ambroise Bosse a arraché la dernière place qualificative pour les demi-finales du 800 m pour un centième de seconde.

Bosse, qui a très peu couru cette saison à cause d'une blessure, a mené sa série presque toute la course avant d'être facilement débordé dans la dernière ligne droite, terminant 6e et à la peine en 1 min 45 sec 97. Il retrouvera Gabriel Tual en demies dimanche, mais pas Benjamin Robert, éliminé.

Laura Valette, diminuée et dernière de sa série, et Cyréna Samba-Mayéla, forfait de dernière minute à cause d'une blessure à l'échauffement, ne verront pas les demi-finales du 100 m haies.

