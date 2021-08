Athlétisme: Rojas, un triple saut en avant

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Elle l'avait promis, elle l'a fait. Ambitieuse et déterminée, Yulimar Rojas a tenu sa parole en s'offrant dimanche le record du monde du triple saut (15,67 m) autour duquel elle tournait depuis plusieurs mois, récompense d'un parcours hors normes débuté dans l'un des quartiers défavorisés du Venezuela.

Cela faisait des mois que l'athlète aux jambes interminables martelait que la performance réussie en 1995 par Inessa Kravets (15,50 m) était à sa portée. Elle a finalement choisi le plus bel écrin, en finale des JO, pour parvenir à ses fins et entrer définitivement dans l'histoire de sa discipline.

Assurée de la victoire dans le concours dès sa première tentative, elle a toutefois attendu son 6e et dernier essai pour effacer définitivement l'Ukrainienne des tablettes.

A 25 ans, la double championne du monde (2017, 2019) est au sommet de son art et n'a aucune adversaire à sa mesure. Au triple saut féminin, il y a elle et les autres et c'est en toute logique qu'elle s'est adjugée l'or aux JO, cinq ans après la médaille d'argent décrochée à Rio, devenant ainsi la première femme de son pays sacrée à ce niveau.

La domination de Rojas sur le triple saut est implacable. La Vénézuélienne, qui a aussi tâté du saut en hauteur avec un titre sud-américain à la clé en 2014, possède quatre des six meilleures performances de tous les temps. En 2020, juste avant l'arrêt des compétitions pour cause de pandémie de coronavirus, elle s'était offert le record du monde en salle (15,43 m) avant d'être élue athlète de l'année à la suite d'un vote organisé par la Fédération internationale.

- Capacités physiques exceptionnelles -

Issu d'un milieu défavorisé d'Altavista, un secteur du "barrio" (quartier populaire) de Pozuelos, en banlieue de Puerto La Cruz, ville côtière du Venezuela à 300 km à l'est de Caracas, Rojas a grandi au sein d'une famille de six enfants (quatre filles, deux garçons).

C'est son beau-père, ancien boxeur professionnel, qui lui a transmis le goût pour le sport. Volley-ball, sprint, saut en hauteur: la petite Rojas a longtemps hésité avant d'opter définitivement pour le triple saut.

Difficile de faire mieux pour la longiligne Rojas (1,92 m), sociétaire de la section athlétisme du FC Barcelone, qui allie des capacités physiques exceptionnelles à une technique parfaite.

"Elle a un style atypique, elle ne ressemble à personne, elle a son propre style, a analysé pour l'AFP le Français Teddy Tamgho, champion du monde du triple saut en 2013. Pour le moment, c'est peine perdue pour la concurrence. Elle est 2 jambes au-dessus de la concurrence. Pour la battre il faut qu'elle fasse des erreurs. C'est elle qui perd, pas l'autre qui la bat."

Seule au monde, la protégée du Cubain Ivan Pedroso, médaillé d'or olympique au saut en longueur (2000), en vient même à se rêver comme la future "première femme à 16 m". Un objectif loin d'être inconcevable selon Teddy Tamgho.

"Elle a un rebond élastique exceptionnel, elle ne perd pas de vitesse, estime le Français, désormais entraîneur. C'est une fille capable de faire 5,70 m, 5,80 m, sur le dernier saut. Même des garçons de très haut niveau ont du mal à le faire. Même si c'est plus compliqué pour elle avec ses longs compas, si elle arrive à avoir une bonne coordination dans les airs, elle est à 16,20 m, 16,30 m tout de suite."

