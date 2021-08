F1: le Français Esteban Ocon (Alpine) remporte en Hongrie le premier Grand Prix de sa carrière

Publicité Lire la suite

Hungaroring (Hongrie) (AFP)

Le Français Esteban Ocon (Alpine) a remporté le premier Grand Prix de sa carrière, à 24 ans, dimanche en Hongrie après une course rocambolesque et de nombreux abandons à la suite d'un départ sous la pluie.

Ocon, sorti 2e du chaos du premier virage après plusieurs accidents, a résisté aux assauts de l'expérimenté Sebastian Vettel (Aston Martin) pour remporter une victoire de prestige et devenir le 14e Français vainqueur en F1. Lewis Hamilton, un temps dernier, a réussi une incroyable remontée pour finir 3e et reprendre la tête du championnat à Max Verstappen (Red Bull), touché dans l'accident du premier tour et finalement 10e.

