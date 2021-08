JO-2020/Golf: l'Américain Xander Schauffele pare ses clubs d'or

Publicité Lire la suite

Kawagoe (Japon) (AFP)

Le Japon espérait Hideki Matsuyama, les Etats-Unis misaient sur Collin Morikawa, c'est finalement un autre Américain, Xander Schauffele, 5e mondial tout de même, qui a remporté la médaille d'or du tournoi olympique de golf, dimanche aux Jeux de Tokyo.

Un birdie au N.17 a libéré Schauffele, leader depuis le 2e tour mais qui avait été rejoint en tête du classement par Rory Sabbatini, auteur d'un bon de 15 places spectaculaire, en rendant une carte de 61 soit dix coups sous le par (un eagle, dix birdies, deux bogeys). De loin la meilleure du jour et même de l'histoire des Jeux depuis la réintégration de ce sport à Rio en 2016.

Si le Slovaque peut se consoler d'être passé tout près de l'exploit avec la médaille d'argent, sept autres concurrents ayant formé un embouteillage à trois longueurs de Schauffele devaient encore se disputer le bronze par le biais de trous de play-offs.

Parmi eux Morikawa et Matsuyama, justement, ce dernier ayant manqué de l'obtenir tout seul après deux birdies manqués aux N.17 et N.18 pourtant à sa portée, l'Irlandais Rory McIlroy, le Britannique Paul Casey, le Taïwanais C.T. Pan, le Colombien Sebastian Munoz et le Chilien Mito Pereira.

- Pour son père -

Après avoir repris les commandes dans le money-time, Schauffele a bien mal engagé son 18 et dernier trou, en drivant hors du fairway, dans les herbes un peu plus hautes sous les arbres. La douceur ombragée lui a fait certainement du bien - 35 degrés baignés d'une humidité étouffante ont été des conditions difficiles à supporter - puisqu'il s'est parfaitement repris pour assurer le par.

Un succès, le plus prestigieux remporté par le Californien, souvent aux places d'honneur dans les Grands Chelems, qu'il a dédié à son père, Stefan. Ancien athlète allemand, son rêve de participer à des Jeux olympiques a été brisé lorsqu'un conducteur ivre a percuté sa voiture.

"Je voulais gagner pour lui, je suis sûr qu'il pleure quelque part en ce moment. Cela signifie plus que tout le reste", a déclaré Schauffele, qui succède au Britannique Justin Rose au palmarès olympique.

Faisant partie des favoris un peu par défaut, il a néanmoins brillamment su tenir son rang, dans un tableau dépourvu de nombreuses stars, soit par impossibilité de concourir pour ce qui concerne Tiger Woods, convalescent après son accident de voiture en février, soit par volonté de faire l'impasse comme Dustin Johnson, soit parce que le Covid a empêché leur participation, tels Jon Rahm et Bryson DeChambeau.

Deux Français étaient en lice. Romain Langasque a fini 35e (-7) et Antoine Rozner 45e (-4).

