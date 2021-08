Groupe Bertrand revend les restaurants Quick au fonds américain HIG Capital

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Groupe Bertrand, premier groupe de restauration indépendante en France avec quelque 850 restaurants, a revendu l'enseigne Quick au fonds américain HIG Capital, annonce ce dernier lundi, quatre ans après la revente des restaurants Quick en Belgique et au Luxembourg.

HIG "prévoit de finaliser cette acquisition d’ici la fin de l'année après obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence", précise un communiqué, sans indiquer le montant de la transaction.

Le réseau de 107 restaurants Quick Restaurants S.A. que compte l'Hexagone, qui sert environ 36 millions de repas par an - uniquement de la viande halal, dans laquelle il s'est spécialisé au fil des années -, est racheté "auprès de Burger King France", filiale de Groupe Bertrand, indique HIG, et va donc passer dans l'escarcelle du fonds américain.

Le montant de la transaction serait de 240 millions d'euros, selon l'Agefi, qui en janvier indiquait que Groupe Bertrand souhaitait finaliser la cession de ses restaurants Quick en France. Il en avait pris l’engagement après avoir décroché la franchise de Burger King dans l'Hexagone.

"Notre investissement permettra de soutenir l’équipe de management de Quick durant la phase de transition vers un groupe indépendant et surtout d’accélérer l’expansion du réseau de restaurants avec l’objectif d’en doubler le nombre dans les prochaines années", a déclaré Olivier Boyadjian, directeur général d'H.I.G. Capital, cité par le communiqué.

Outre Quick jusqu'ici, le groupe fondé par Olivier Bertrand détient l'enseigne de restauration rapide Burger King mais aussi de grandes brasseries parisiennes comme Lipp, La Coupole ou Le Vaudeville.

Fin 2015, il avait annoncé racheter la chaîne de restauration rapide Quick, présente dans l'Hexagone depuis 1980, s'emparant de 401 restaurants, répartis en France, Belgique, Luxembourg, mais aussi dans les territoires d'Outre-mer, en Tunisie, en Turquie et au Maroc.

Mais trois mois plus tard, il mettait en vente les restaurants Quick belges et luxembourgeois, avant de lancer mi-2016 en France, un plan de conversion des restaurants Quick sous la bannière américaine Burger King, un processus qui devait s'achever l'an dernier et dont la première étape a été la cession des 101 restaurants Quick belges et luxembourgeois à la société QSR Belgium.

"Les restrictions sanitaires nous (ont) ralenti dans ce projet" de conversion de restaurants Quick sous bannière Burger King, déclarait en janvier à l'Agefi Jérôme Tafani, responsable des deux enseignes en France au sein de Groupe Bertrand.

HIG possède quelque 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et s'est spécialisé dans "l’investissement en fonds propres et en dette dans les entreprises de taille intermédiaire", précise le communiqué.

