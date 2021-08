La société de production de Reese Witherspoon rachetée par un grand fonds d'investissement

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

La société de production de Reese Witherspoon, centrée sur les femmes et notamment derrière la série à succès "Big Little Lies", a été rachetée par un fonds d'investissement dont l'objectif est de se faire une place sur le marché en pleine expansion du streaming.

L'investissement majoritaire par une nouvelle entreprise de médias dont le nom n'a pas été dévoilé, soutenue par la grande société d'investissement Blackstone, a été annoncé lundi et valoriserait Hello Sunshine à 900 millions de dollars, selon le Wall Street Journal et CNBC.

"J'ai créé cette entreprise pour changer la façon dont les femmes sont représentées dans les médias", a déclaré Reese Witherspoon à propos de Hello Sunshine, qui a aussi produit les séries "The Morning Show" et "Little Fires Everywhere".

L'accord avec Blackstone "nous permettra de raconter encore plus d'histoires divertissantes, percutantes et édifiantes sur les vies des femmes à travers le monde", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

La nouvelle entreprise de médias est dirigée par deux anciens cadres de Disney, Kevin Mayer et Tom Staggs.

Son lancement intervient au moment où plusieurs géants d'Hollywood cherchent à étendre leurs services de streaming, Netflix, Disney+, HBO Max ou Amazon Prime Video étant avides de nouveaux contenus.

Reese Witherspoon, 45 ans, avait remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour "Walk the line", sorti en 2005. Ces dernières années, elle s'est concentrée de plus en plus sur la production, même si elle a aussi partagé l'écran avec Jennifer Aniston dans "The Morning Show", sur Apple TV+.

Hello Sunshine travaille sur plusieurs films, notamment le troisième opus des aventures d'Elle Woods, rendue célèbre par "La revanche d'une blonde" en 2001 et incarnée par Reese Witherspoon elle-même.

L'entreprise va aussi adapter le roman "Là où chantent les écrevisses", que l'actrice avait mis en avant dans son club de lecture, faisant ainsi grimper les ventes.

Elle continuera de superviser la gestion quotidienne d'Hello Sunshine avec l'actuelle patronne Sarah Harden, selon un communiqué commun.

"Nous sommes impatients de soutenir Reese, Sarah et leur équipe de classe mondiale pendant qu'elles continuent à produire et identifier des contenus dynamiques et intéressants à l'avenir", ont dit Kevin Mayer et Tom Staggs, qui chercheraient à acquérir d'autres créateurs de contenus pour se faire une place sur un marché où la concurrence est féroce.

En mai, Amazon avait racheté pour 8,45 milliards de dollars MGM Studios, s'octroyant un gigantesque catalogue pour satisfaire ses ambitions dans le streaming.

© 2021 AFP