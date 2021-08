JO-2020/Athlétisme: l'Allemande Mihambo titrée à la longueur

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

L'Allemande Malaika Mihambo est devenue championne olympique pour la première fois de sa carrière au saut en longueur grâce à un ultime essai à 7,00 m, mardi aux Jeux de Tokyo.

Elle a devancé l'Américaine Brittney Reese (6,97 m), pour son 3e podium olympique consécutif, et la Nigériane Ese Brume (6,97 m aussi, mais une 2e performance moins bonne que Reese).

Mihambo rejoint ainsi au palmarès olympique de la longueur l'une de ses sources d'inspiration, sa compatriote Heike Drechsler, titrée en 1992 et en 2000.

Longtemps 3e du concours, elle a bondi à 7,00 m lors de son dernier essai d'une finale particulièrement serrée où trois centimètres seulement ont départagé les trois athlètes sur le podium.

Cette amatrice de piano et de théâtre avait prévu de déménager à Houston avant la pandémie pour rejoindre la légende américaine Carl Lewis. Une idée pour l'instant repoussée à l'automne.

A la 2e place, Reese a rejoint Drechsler et sa compatriote Jackie Joyner-Kersee au sommet des sauteuses en longueur les plus médaillées de l'histoire des JO, après avoir décroché l'or en 2012 à Londres et l'argent déjà à Rio en 2016.

Cette suiveuse assidue de NBA, ancienne basketteuse elle-même très active sur les réseaux sociaux, avait inscrit "Alex" sur ses pointes mardi, le prénom du petit garçon qu'elle a adopté il y a cinq ans, fils d'une amie de longue date qui ne pouvait plus s'occuper de lui.

Ese Brume est elle la première nigériane sur le podium olympique de la longueur depuis la titre de Chioma Ajunwa en 1996 à Atlanta.

Elle décroche la première médaille de ces JO pour son pays, qui s'était plutôt fait remarquer en mal jusqu'ici: la sprinteuse tête de gondole Blessing Okagbare avait été suspendue pour dopage la semaine dernière juste avant le 100 m.

© 2021 AFP