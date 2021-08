JO-2020: Bigot/Vazel, le marteau dans tous les sens

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Des chiffres, des couleurs, un marteau presque dans la peau. Associés depuis 2015, Quentin Bigot et son entraîneur Pierre-Jean Vazel possèdent deux sensitivités extrêmes, dont la complexe alchimie pourrait mener le lanceur à une première médaille olympique mercredi.

"Quand je lis un chiffre, je perçois une couleur. J'ai du mal à nommer les couleurs, ça ne vient pas naturellement, je les associe aux sensations. Si un bus passe, sa couleur fait apparaître un chiffre."

Pierre-Jean Vazel est synesthète. Par un phénomène neurologique, il associe les chiffres à ses sens. Et le Breton adore les chiffres.

Véritable "geek" de l'athlétisme, cet ancien statisticien amateur noircissait des centaines de carnets de données au temps des courses enregistrées sur cassettes VHS, avant de se muer en coach de sprint (Ronald Pognon, Christine Arron), un temps en Chine, puis d'accompagner Quentin Bigot depuis six ans.

- "Système solaire" -

À l'entraînement à Metz, des listes de chiffres défilent devant cet infatigable analyste. Alors les sensations et les couleurs déferlent.

"Je dois m'abstraire du monde extérieur, créer un mur de protection, comme tous les synesthètes. Il m'a fallu me conformer au jargon de la discipline, je ne peux pas dire ce que je ressens, c'est inintelligible."

De l'autre côté du filet, dans la cage de lancer, Quentin Bigot a développé une hyper sensibilité au marteau, sa chaîne, son poids, ses 7,26 kg qu'il a envoyés valser des dizaines de milliers de fois, jusqu'à 79,70 m, son record établi cette année. Quand il tourne sur lui-même, il évolue dans son univers, parallèle.

"Imagine, il y a ce que je fais, ce que je ressens, ce que lui voit et ce qu'il ressent... Et il faut faire un micmac de tout ça", dit-il.

Et disséquer, encore, pour faire progresser le vice-champion du monde en titre, qui fait partie des favoris au podium olympique à Tokyo, dans une discipline au degré de finesse insoupçonnable pour le néophyte.

"Au marteau l'aspect technique est peut-être encore plus présent qu'ailleurs, pour un lancer qui ne dure qu'entre 2,5 et 3 secondes. On développe une vitesse incroyable. Mais je ne fais pas un avec le marteau. Il prend un chemin, une force, une vitesse. On peut comparer ça à de la danse. Et on se rapproche du système solaire, avec une force d'attraction", image Bigot.

Cette petite sphère qui tourne et qu'il doit mettre sur orbite il la voit "comme une force différente, mon opposé. L'objectif c'est de lui donner le plus de vitesse possible, je suis toujours en opposition avec."

- "Un livre entier" -

Et parfois survient un petit miracle.

"En lancer il arrive que toutes les forces s'équilibrent, ce sont des lancers très rares, il faut que ça arrive aux Jeux!"

Pour amener Quentin Bigot proche de cette perfection, Pierre-Jean Vazel a bûché, lui qui n'avait jamais enseigné la discipline avant. Des livres, de la biomécanique, de la géométrie, encore des chiffres.

"L'analyse au marteau est très compliquée. Des points de référence ont été définis dans les années 1960. Je me suis documenté sur ces points visuels, nécessaires pour être efficace. On peut écrire un livre entier sur un seul jet."

"Il faut identifier les points clefs qui sont différents pour chaque lanceur. Là c'est l'intervention du style. Quentin, lui, est très propre."

En qualifications lundi à Tokyo, Quentin Bigot a franchi l'obstacle sans problème. En finale, il vise la distance symbolique des 80 mètres, la marque des grands lanceurs.

Ce chiffre "8", Pierre-Jean Vazel le perçoit en rouge. "Si je vois du rouge en finale, ce sera bon signe", sourit-il.

