Covid-19: le "plan blanc" déclenché dans les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Marseille (AFP)

Après la Corse, le "plan blanc" a été activé dans les hôpitaux d'une autre grosse région touristique, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, pour permettre aux établissements de soins de faire face à une augmentation sensible des hospitalisations, a-t-on appris mercredi auprès de l'Agence régionale de santé.

En une semaine, "et en pleine période de congés pour les soignants comme pour les vacanciers" dans cette région du sud-est de la France, "les hospitalisations pour Covid ont connu une augmentation de 56%", a expliqué l'ARS à l'AFP. En soins critiques, "cette augmentation atteint 46%".

Le taux d'incidence dans la région, qui accueille 30 millions de visiteurs chaque année et particulièrement en été, a fortement augmenté également en une semaine, atteignant 562 pour 100.000 contre 404 pour 100.000 fin juillet.

A Marseille mercredi, 109 patients Covid étaient hospitalisés dans les services de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), dont 32 en réanimation, occupant "la totalité des lits de réa disponibles".

Le "plan blanc" permet "d'avoir un cadre législatif pour rappeler des soignants en congé ou déprogrammer des opérations", a indiqué l'AP-HM à l'AFP, ajoutant n'avoir pas encore eu besoin de recourir à ces mesures, notamment car "peu d'opérations sont programmées en août".

Mais "le taux de positivité est très élevé, les signes ne sont pas bons et nous avons beaucoup d'inquiétude sur les semaines à venir", a expliqué l'AP-HM. Des "hubs de vaccination" pour les soignants et le public ouvrent dès mercredi dans les halls de l'hôpital Nord de Marseille et de la Timone.

"Ca monte extrêmement vite", a de son côté décrit à l'AFP une porte-parole de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon en évoquant les hospitalisations. Si l'établissement n'a pas recours à des déprogrammations, elle a témoigné d'une grande difficulté à trouver du personnel.

Mardi, la Corse avait été la première région métropolitaine à annoncer le déclenchement du "plan blanc" dans ses hôpitaux. Cette étape permet de mobiliser l’ensemble des personnels de santé afin d'augmenter le nombre de lits en réanimation et en hospitalisation des patients Covid.

Le CHU de Bastia a précisé dans un communiqué connaître "depuis 10 jours une augmentation importante de l'activité de prise en charge des patients atteints" de Covid-19, avec une hausse très marquée des passages aux urgences le week-end dernier, en plein chassé-croisé d'estivants entre juillet et août.

Alors que la Martinique est reconfinée depuis vendredi et que la Guadeloupe s'apprête à l'être à partir de mercredi soir, le Premier ministre Jean Castex a présidé mardi une réunion de la Cellule interministérielle de crise, décidant du déploiement de 10 lits de réanimation supplémentaires aux Antilles par le service de santé des armées (SSA) à compter de la mi-août, selon Matignon.

