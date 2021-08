JO-2020: Nowicki enfin récompensé au marteau, Bigot 5e

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Le Polonais Wojciech Nowicki, médaillé de bronze en 2016 à Rio, a été sacré champion olympique du lancer du marteau, mercredi à Tokyo, tandis que le Français Quentin Bigot, cinquième, n'a pas pu se mêler à la course au podium.

Nowicki, 32 ans, a dominé le concours avec un jet à 82,52 m et a toujours dépassé la marque des 80 m lors de ses six essais en finale.

Abonné aux troisièmes places (JO-2016, Mondiaux-2015 et 2019), Nowicki a devancé le Norvégien Eivind Henriksen, deuxième (81,58 m), et un autre Polonais Pawel Fajdek, troisième (81,53 m) et grand favori de cette finale au regard de ses quatre titres mondiaux et de sa première place au bilan annuel mondial.

La veille, la Pologne avait remporté le titre féminin du marteau grâce à Anita Wlodarczyk, championne olympique pour la troisième fois de suite.

Bigot, vice-champion du monde 2019 et deuxième des qualifications, a plafonné à 79,39 m.

Le Français Quentin Bigot en finale du marteau aux JO de Tokyo, le 4 août 2021 Ben STANSALL AFP

Avec Bigot et Alexandra Tavernier, qui avait échoué au pied du podium (4e) du lancer du marteau féminin mardi, l'équipe de France d'athlétisme a perdu deux chances de médaille en deux jours.

