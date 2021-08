JO-2020 - Athlétisme: Mayer se rapproche du podium après la perche

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer s'est rapproché du podium à la faveur d'un bon concours à la perche, 8e de ses 10 épreuves, jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Sous un soleil puissant, Mayer a franchi 5,20 m (3e meilleur saut des participants). Il reste 4e au classement avec 7.129 points mais il s'est rapproché du Canadien Pierce Lepage (5,00 m, 3e, 7.175 points) et de l'Australien Ashley Moloney (5,00 m, 2e, 7.269 points).

Le Français possède de meilleures références que ses deux concurrents au javelot et sur 1.500 m, les deux dernières épreuves du décathlon, et peut donc encore espérer monter sur un 2e podium olympique consécutif ce soir après l'argent à Rio en 2016.

Pour le titre en revanche, le Canadien Damian Warner devrait être intouchable. Il compte 7.490 points et peut espérer passer la barre mythique des 9.000 points en fin de journée, ce qui n'a jamais été fait aux JO.

"Je suis très très loin de ce que je peux faire, a déclaré Mayer. Mais même à ce bas niveau, j'arrive peut-être à aller chercher une médaille. Donc je vais me battre. Mais il y aura un goût amer. J'aurais eu la médaille d'argent avec un combat contre Warner, ça aurait été dingue. Là il n'y a pas de combat. Il y en a un avec les autres décathloniens mais je suis en dessous de mes perfs, c'est rageant. J'ai l'impression de faire le minimum syndical mais je peux me battre pour une médaille. Je pense à la médaille d'argent et surtout à Eugene (les Mondiaux en 2022, ndlr)."

© 2021 AFP