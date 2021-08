JO-2020/Basket: monter sur l'Olympe, en repassant par dessus l'Amérique

Publicité Lire la suite

Saitama (Japon) (AFP)

Jour de gloire pour la bande à Nicolas Batum? Les basketteurs français vont tenter l'exploit historique de devenir champions olympiques pour la première fois, samedi aux Jeux de Tokyo, face à la Team USA de Kevin Durant, en quête d'un 4e sacre d'affilée.

Les occasions de le faire sont suffisamment rares, alors le sélectionneur Vincent Collet ne s'est pas privé de lâcher les mots, après la qualification arrachée (90-89) de très haute lutte contre la Slovénie de Luka Doncic jeudi: "remporter l'or rendrait cette finale, déjà historique, légendaire pour le basket français".

La joie du sélectionneur de l'équipe de France de basket, Vincent Collet, après la victoire, 90-89 face à la Slovénie en demi-finale, le 5 août 2021 aux Jeux de Tokyo 2020 Thomas COEX AFP

Voilà qui est posé, pour un rendez-vous fixé à 11h30 locales (04h30, française), horaire imposé par le diffuseur américain NBC et qualifié "de grosse merde" par Evan Fournier.

En attendant, pour la troisième fois après 1948 et 2000, les Bleus vont tenter d'enfin monter sur l'Olympe, après deux échecs subis sur la dernière marche, à chaque fois contre les Etats-Unis.

Il faut dire qu'en 18 participations aux Jeux, les Américains ont été sacrés quinze fois et seule l'URSS les a battus dans une finale. C'était à Munich en 1972 et Vincent Collet s'en rappelle encore: "Aleksandr Belov avait marqué le panier de la victoire. J'avais neuf ans. Et depuis je rêve d'aller en finale des Jeux olympiques".

Quarante-neuf ans plus tard, son rêve est exaucé, et la réalité peut le rendre encore plus merveilleux encore. Car ses joueurs ont des raisons de croire en leur étoile, eux qui restent sur deux victoires face aux Américains. D'abord en quart de finale du Mondial-2019 (89-79), puis il y a deux semaines en ouverture de la compétition (83-76).

Le Français Evan Fournier face aux Etats-Unis de Kevin Durant, en matches de poules lors des JO de Tokyo, le 25 juillet 2021 à Saitama Eric GAY POOL/AFP

Après cette dernière confrontation, l'entraîneur des Bleus, s'espérant prophétique, a d'ailleurs susurré à son illustre homologue Gregg Popovich, qui, à 72 ans, aimerait ajouter une première médaille d'or à ses cinq titres NBA avec San Antonio, qu'il "rêvai(t) de les retrouver en finale".

- "Inventer un nouveau chemin" -

Car il savait que cette victoire retentissante ne vaudrait rien sans en enchaîner d'autres. Ce qui fut fait dans la difficulté contre l'Italie en quarts, puis face aux Slovènes du génie Luka Doncic. Les Etats-Unis, plombés par une préparation chaotique et l'arrivée tardive de trois finalistes NBA (Middleton, Holiday, Booker) savaient eux qu'une montée en puissance s'imposait.

Partis piano face à l'Espagne, championne du monde en titre, les Américains ont fini fortissimo (95-81), dans le sillage du sniper Kevin Durant (KD), devenu depuis le meilleur marqueur de l'histoire de son pays aux JO, devant Carmelo Anthony. Même scénario face aux Australiens (97-78) en demies, avec le réveil offensif de Devin Booker en prime.

"Ce ne sera pas évident. C'est n'est pas la même équipe qu'on a jouée il y a deux semaines, Ils ont pris le rythme et +KD+, c'est +KD+. J'en ai un peu bavé ce soir avec Luka, je me retape l'autre dans deux jours", déclarait Nicolas Batum, après avoir sauvé les Bleus, d'un contre exceptionnel à deux secondes du buzzer sur Klemen Prepelic.

Le contre du Français Nicolas Batum sur le Slovène Klemen Prepelic juste avant le buzzer, en demi-finales des JO de Tokyo, le 5 août 2021 Charlie NEIBERGALL POOL/AFP

Admirable d'abnégation défensive, il faudra au capitaine encore rendosser son costume de "Batman". Et qu'il soit suivi comme un seul homme dans cette tâche par tous ses coéquipiers, Rudy Gobert, Evan Fournier et Nando De Colo, s'ils veulent vaincre l'armada américaine.

"On n'a jamais pensé, en les battant en début de tournoi, qu'on était meilleurs qu'eux. Mais on conserve l'ambition de le refaire. Il faudra juste inventer un nouveau chemin. Il faudra rester mobilisés. Il faudra être fidèles à notre identité", a appelé Vincent Collet.

"Il faudra un chef-d'oeuvre."

© 2021 AFP