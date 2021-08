L1: Paris et Lyon pour bien débuter, le nouvel OM à l'épreuve

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Et revoilà la Ligue 1! Parisiens et Lyonnais vont tenter de bien débuter leur championnat samedi, respectivement contre Troyes et Brest, tandis que l'OM et ses recrues se jaugeront dimanche à Montpellier, le jour de l'entrée en lice du champion Lille à Metz.

- L'affiche: Troyes-PSG, City Group contre QSI -

C'est une affiche entre un promu et un géant européen, mais il y a bien d'autres enjeux samedi (21h00) entre l'Estac et le PSG, propriétés respectives du puissant City Football Group émirati et du fonds qatarien QSI.

Entré en 2020 dans la constellation de clubs dont Manchester City est l'étoile principale, Troyes a sans doute hâte de défier le PSG pour ce nouvel avatar de la bataille diplomatico-sportive entre Emirats arabes unis et Qatar.

La joie de l'attaquant troyen Dylan Saint-Louis (c), après son but marqué contre Dunkerque, lors de leur match de L1, le 8 mai 2021 au Stade de l'Aube FRANCOIS NASCIMBENI AFP/Archives

D'autant que le PSG, défait par Manchester City en demi-finale de Ligue des champions au printemps puis détrôné en Ligue 1 par Lille, a mal débuté sa saison, perdant aussi le Trophée des champions face aux Lillois dimanche dernier (1-0).

Mais le Paris SG reste une armada sans égale en L1 et Kylian Mbappé, qui doit faire sa reprise samedi après un été décevant avec les Bleus, a sans doute hâte d'en découdre alors que sa situation contractuelle n'est toujours pas réglée (fin de contrat en juin 2022) et qu'on parle d'une possible arrivée de la superstar Lionel Messi à Paris...

- Le choc: Rennes-Lens, duel d'ambitieux -

D'emblée, la Ligue 1 offre dimanche un duel entre candidats aux places européennes. Le Stade rennais, premier club français engagé dans la nouvelle Ligue Europa Conférence, reçoit le RC Lens, qu'il avait devancé pour la qualification européenne en toute fin de saison dernière.

Les Bretons, qui devront réorganiser leur onze-type après les départs de cadres comme le défenseur central Damien Da Silva et le milieu de terrain Steven Nzonzi, vont miser sur la jeunesse. Ils pourront compter sur le défenseur central de 21 ans Loïc Badé, transfuge du RC Lens, qui affrontera son ancien club pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs.

L'attaquant camerounais de Lens, Ignatius Ganago, marque le 2e but face à Rennes, lors de leur match de L1, le 5 décembre 2020 au Roazhon Park Loic VENANCE AFP/Archives

En décembre dernier, Gaël Kakuta et les Lensois s'étaient imposés au Roazhon Park 2-0. Rééditer cette performance serait une belle façon de lancer la "saison de la confirmation", réputée plus difficile pour les promus ayant réussi à se maintenir.

- Le joueur: Gerson -

Le milieu de terrain brésilien de 24 ans, recrue phare de l'intersaison marseillaise, est très attendu par les supporters et pourrait bien être l'une des attractions du championnat.

Arrivé de Flamengo pour un transfert estimé à 25 millions d'euros, qui le place parmi les trois recrues les plus chères de l'histoire de l'OM avec Dimitri Payet et Kevin Strootman, ce relayeur a fait forte impression lors des matches de préparation.

Le milieu de terrain brésilien de Marseille, Gerson, lors du match amical contre Villareal, le 31 juillet 2021 au Stade Vélodrome Christophe SIMON AFP/Archives

A Montpellier dimanche à 20h45, il aura l'occasion de commencer à justifier les espoirs placés en lui, sur un terrain où l'OM n'a plus gagné depuis février 2016. Face à lui, il trouvera des Montpelliérains qui ont enregistré le renfort d'une tête bien connue de la Ligue 1: le défenseur central Mamadou Sakho, 31 ans, ancien du PSG et de Liverpool.

- Le chiffre: 18 -

Il faut remonter à 18 ans, presque jour pour jour, pour trouver trace d'une défaite lyonnaise lors de la première journée du championnat. Le 1er août 2003, les Lyonnais, alors champions de France en titre, s'étaient inclinés contre le Losc sur un but de Jean II Makoun. Depuis, plus aucune défaite inaugurale au compteur alors que l'OL reçoit Brest samedi à 17h00.

Pour le Paris SG, le bilan est aussi très bon puisque la dernière défaite lors de la première journée remonte au 6 août 2011. Le club de la capitale, alors entraîné par Antoine Kombouaré et tout juste racheté par QSI, avait perdu 1-0 à Lorient, sur un but de Julien Quercia.

Paris n'a plus perdu depuis pour entamer un championnat qu'il a remporté sept fois sur les dix derniers exercices. Le club de la capitale a même débuté la saison par une victoire, chaque été, depuis la saison 2014-2015 et un match nul 2-2 concédé face à Reims. Les promus troyens sont prévenus...

Les joueurs lyonnais s'entraînent, le 1er juillet 2021 à Décines-Charpieu, près de Lyon PHILIPPE DESMAZES AFP/Archives

