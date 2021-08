MotoGP: le GP de Styrie interrompu après un accident spectaculaire

Les motos de l'Italien Lorenzo Savadori et l'Espagnol Dani Pedrosa en feu après leur accident au départ du GP de Styrie le 8 août 2021

Spielberg bei Knittelfeld (Autriche) (AFP)

Le Grand Prix de Styrie, 10e manche de la saison de MotoGP, a été interrompu après deux tours à la suite d'un accident spectaculaire impliquant l'Espagnol Dani Pedrosa (KTM) et l'Italien Lorenzo Savadori (Aprilia).

D'après les images de télévision, au virage 3, Pedrosa a chuté le premier, puis Savadori, évacué sur une civière mais conscient, semble avoir percuté sa moto. Les deux engins ont ensuite pris feu.

L'Italien a été emmené au centre médical du circuit, le Red Bull Ring de Spielberg (Autriche), pour des examens, ont fait savoir les organisateurs, avant de rejoindre le paddock en boitant.

Le temps de nettoyer et de sécuriser la piste, les pilotes restant en course prendront un nouveau départ, dans leurs positions initiales sur la grille, pour 27 tours.

L'enchaînement entre les virages N.2 et N.3 avait déjà fait parler de lui dans un autre accident l'an dernier.

L'Italien Franco Morbidelli était entré en collision à haute vitesse avec le Français Johann Zarco. Leurs motos, filant sans pilotes, avaient failli percuter l'Italien Valentino Rossi et l'Espagnol Maverick Vinales.

Plusieurs pilotes, dont le Britannique Cal Crutchlow, remplaçant chez Yamaha-SRT, ont exprimé ce week-end des réserves sur la sécurité du circuit, particulièrement des virages N.2 et N.3.

En cause, les hautes vitesses, un asphalte glissant et le peu d'espace entre la piste et les barrières extérieures.

