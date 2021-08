Concerts pour la planète: Ed Sheeran à Paris, Coldplay à New York

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Ed Sheeran et DJ Snake à Paris, Coldplay et Billie Eilish à New York ou encore Femi Kuti à Lagos sont les têtes d'affiche des concerts événements pour la planète prévus le 25 septembre par l'ONG Global Citizen.

Sur le Champ-de-Mars, à Paris, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Doja Cat, H.E.R. et Angélique Kidjo en guest star sont également annoncés, selon le communiqué des organisateurs diffusé mardi, qui espèrent 20.000 spectateurs dans la capitale française.

Central Park, à New York, profitera aussi de Jennifer Lopez, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes, Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste, Camila Cabello et Lang Lang. Lagos accueillera également Davido, Tiwa Savage et Made Kuti.

Par le biais de ce "Global Citizen Live" (GCL), les artistes appelleront "les gouvernements, les grandes entreprises et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète et vaincre la pauvreté, en se concentrant sur les menaces les plus urgentes", exposent les organisateurs. Sont ainsi ciblés "le changement climatique, l'équité en matière de vaccins et la famine". Pour gagner des billets pour les festivals de Paris et de New York, les fans peuvent "soutenir la campagne et agir sur GlobalCitizenLive.org".

Ces concerts événements seront diffusés pendant 24 heures sur tous les continents le 25 septembre (sur ABC, ABC News Live, BBC, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, TIME, Twitter, entre autres).

D'autres lieux et représentations doivent être dévoilés ultérieurement. Rio de Janeiro, Londres, Séoul, Los Angeles ou encore Sydney sont ainsi dans la boucle. La liste des autres artistes susceptibles de se produire en direct (ou d'être filmés à l'avance) est impressionnante avec Metallica, The Weeknd, Andrea Bocelli, BTS, Duran Duran, Green Day, Lorde, Rag'n'Bone Man ou encore Ricky Martin.

Billie Eilish sur scène lors des Grammy awards le 26 janvier 2020 à Los Angeles KEVIN WINTER GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

À Lagos, l'événement devrait avoir une "capacité limitée afin de célébrer les Nigérians qui travaillent en première ligne dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19". Le spectacle sera ainsi "filmé à l'avance avec un public entièrement vacciné". A Paris, le pass sanitaire sera exigé. A New York, les participants devront "être entièrement vaccinés au plus tard deux semaines avant l'événement" (ou présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures précédant), avec port du masque obligatoire.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, s'est joint "aux appels lancés par Global Citizen" pour dénoncer une "inégalité flagrante" pour la vaccination, lit-on dans le communiqué des organisateurs du GCL.

© 2021 AFP