Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Chine: les cas en hausse -

Le nombre de cas de Covid-19 en Chine a atteint mardi un plus haut en sept mois, après un cluster dans un centre de test qui a fait bondir les chiffres sur fond de flambée du variant Delta.

Les autorités sanitaires ont recensé 143 nouvelles contaminations, dont 108 proviennent d'une contamination locale.

Les médias d'Etat décrivent la flambée actuelle - qui a entraîné des confinements locaux, des tests à grande échelle et des restrictions de déplacement - comme la plus grave depuis l'apparition du coronavirus fin 2019 dans la ville de Wuhan (centre).

- Record de contaminations à Sydney -

Sydney a enregistré mardi un nombre record de cas de Covid-19 au moment où la ville tente désespérément de juguler l'épidémie.

L'Etat de Nouvelle-Galles du Sud a recensé 356 nouvelles contaminations, un record depuis un regain épidémique mi-juin dû au variant Delta.

Des étudiants attendent de recevoir leur première dose de vaccin Pfizer à Sydney le 9 août 2021 DEAN LEWINS POOL/AFP

A Sydney, la plus grande ville du pays, plus de 5 millions d'habitants sont entrés dans leur septième semaine de confinement, alors qu'à Melbourne, cinq millions d'habitants sont confinés pour la sixième fois.

- Situation alarmante aux Antilles -

Taux d'incidence du Covid vertigineux, explosion des cas en Guadeloupe, confinement strict en Martinique: la situation sanitaire est de plus en plus alarmante aux Antilles où le ministre français des Outre-mer Sébastien Lecornu débute mardi soir une "visite de crise".

En Martinique où le taux d'incidence est l'un des plus forts de France (près de 1.200 cas pour 100.000 habitants), les commerces, les lieux de culture et de loisir, dont les plages, sont fermés et les touristes invités à quitter l'île.

La situation sanitaire est aussi critique en Polynésie française où les autorités ont annoncé le rétablissement à partir de mercredi d'un couvre-feu nocturne de 21H00 à 04H00 du matin, en plus des restrictions en place depuis fin juillet.

- Voyages en France déconseillés pour les Américains -

Les autorités américaines ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre en France en raison d'une hausse du nombre de cas dans l'hexagone, tout en invitant les personnes devant s'y rendre à "à être complètement vaccinées avant de voyager".

- Rebond de l'économie aux Philippines -

L'économie philippine a renoué avec la croissance au deuxième trimestre mais les nouvelles mesures destinées à lutter contre une nouvelle vague de Covid-19 pourraient ralentir ce phénomène, ont mis en garde mardi les autorités.

Contrôle de police à Marikina, en périphérie de Manille, après l'imposition d'un confinement aux Philippines, le 6 août 2021 Ted ALJIBE AFP

Le produit intérieur brut a augmenté de 11,8% par rapport à l'année 2020 qui avait connu une baisse de 17%, liée au premier confinement du pays ayant entrainé la perte de millions d'emplois.

- Etats-Unis: vaccination obligatoire pour les militaires -

La vaccination deviendra obligatoire "d'ici mi-septembre" pour tous les membres des forces armées américaines, a annoncé le ministre de la Défense, une décision "fortement soutenue" par Joe Biden.

Parmi les 2,5 millions de soldats d'active et de la Garde nationale, seulement un peu plus de la moitié sont partiellement ou totalement vaccinés.

- Plus de 4,3 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.303.610 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 203 millions de contaminations, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (617.321), devant le Brésil (563.562), l'Inde (428.682), le Mexique (244.690) et le Pérou (197.029).

Une femme reçoit une dose de vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à Pattani, en Thaïlande, le 10 août 2021 Tuwaedaniya MERINGING AFP

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que les chiffres officiels.

