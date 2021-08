Football : direction la Ligue 1 pour Lionel Messi, qui a conclu un accord avec le PSG

L'attaquant argentin Lionel Messi a conclu un accord avec le Paris Saint-Germain (PSG), rapportent mardi le journal l'Équipe et RMC Sports.

Publicité Lire la suite

Après plusieurs jours de discussions, l'heure du dénouement. Lionel Messi, qui a quitté le FC Barcelone après l'échec de sa prolongation, a conclu un accord avec le PSG, rapportent mardi 10 août le journal L'Équipe et RMC Sports.

"Lionel Messi est tombé d'accord avec le PSG. Son avion est attendu dans les prochaines heures dans la capitale", écrit le quotidien sportif français, qui évoque un contrat de deux ans assorti d'une option pour une année supplémentaire.

RMC Sport évoque, pour sa part, un "accord total". Lionel Messi devrait passer une visite médicale en fin de journée et une conférence de presse devrait avoir lieu mercredi au Parc des Princes, ajoute L'Équipe.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, l'Argentin avait confirmé dimanche son départ du FC Barcelone lors d'une conférence de presse où il avait évoqué comme une "possibilité" son arrivée dans le club parisien.

"J'ai essayé de me comporter avec humilité et respect et j'espère que c'est ce qui restera de moi quand je quitterai le club", a déclaré, très ému, le sextuple ballon d'or et récent vainqueur de la Copa America.

Âgé de 34 ans, Lionel Messi évoluait depuis 21 ans au FC Barcelone sous les couleurs duquel il a marqué 682 buts au total, un record au sein de la formation catalane.

Lionel Messi retrouvera, entre autres, au PSG son ami et ancien coéquipier brésilien Neymar, ainsi que l'attaquant français Kylian Mbappé.

Des centaines de supporters parisiens se sont rassemblés en vain, lundi, à l'aéroport du Bourget et au Parc des Princes dans l'espoir d'assister à l'arrivée de Lionel Messi en France.

Avec Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne