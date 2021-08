Athlétisme: le champion olympique du 100 m Jacobs ne reviendra à la compétition qu'en 2022

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Le champion olympique du 100 mètres, l'Italien Lamont Marcell Jacobs, a annoncé jeudi sur son compte Instagram qu'il ne reprendrait la compétition qu'en 2022.

A la question d'un fan qui lui demandait sur sa story quel était le "prochain rendez-vous pour (le) revoir en compétition", le sprinter italien né au Texas a répondu de manière lapidaire: "2022". Une réponse inscrite sur fond gris et surmontée d'un émoji représentant un sablier.

Jacobs, quasi inconnu il y a encore un an, a remporté aux Jeux de Tokyo deux des titres les plus prestigieux (100 m et 4x100 m) et s'est adjugé le record d'Europe du 100 m en 9 sec 80.

Il devait normalement courir le 21 août aux Etats-Unis à Eugene (Oregon, ouest) au Prefontaine Classic, dans le cadre de la Ligue de Diamant, puis le 3 septembre à Bruxelles et le 9 à Zurich (finales), rendez-vous auxquels il ne participera donc pas non plus.

Après son retour triomphal lundi en Italie, où il a été accueilli en véritable héros, le sprinter a selon la presse italienne commencé à s'entraîner, mais s'est arrêté aussitôt après en raison d'une "chute due à la fatigue accumulée aux JO et à un problème au genou", selon le quotidien italien Il Corriere della Sera.

