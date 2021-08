Foot: Lyon se noie, Angers et Clermont dominent la L1

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Corrigé 3-0 à Angers, nouveau leader de Ligue 1, Lyon a vécu une deuxième journée cauchemardesque dimanche, au contraire du promu Clermont, surprenant dauphin après son succès contre Troyes (2-0).

Si Marseille a encore l'occasion de s'inviter sur le podium, en cas de large victoire face à Bordeaux dans la soirée (21h00), le trio de tête est pour le moins inattendu après deux journées.

Le Paris SG, victorieux 4-2 de Strasbourg samedi pour le retour de ses fans et la présentation de ses recrues, Lionel Messi en tête, est certes au rendez-vous après deux victoires en deux journées.

Mais les deux autres clubs à deux succès s'appellent Angers et Clermont.

Improbable ? Pas vraiment, au vu de leurs performances. Les Angevins méritent d'autant plus leur place de leader qu'ils ont réalisé un premier match référence cette saison en dominant un candidat à l'Europe, l'OL.

A l'image du triste but contre son camp de Marcelo, et de l'exclusion de Maxwel Cornet, Lyon n'a rien réussi sur le terrain du SCO, entraîné par l'ancien adjoint lyonnais Gérald Baticle. Avec un point en deux rencontres, l'équipe de Peter Bosz peut s'inquiéter.

"On'a pas vraiment vu une équipe qui veut gagner et ça me dérange", a réagi l'entraîneur néerlandais, excédé. "Ca me rend dingue. Pour gagner un match, il faut toujours faire les choses à 100%. On était loin de ça avec Lyon. On n’a rien donné. Le groupe qui est là, ce sont de bons joueurs mais pour gagner quelque chose, il faut jouer ensemble et je n’ai pas vu ça aujourd’hui".

Déjà poussif en ouverture contre Brest (1-1), le club dirigé par Jean-Michel Aulas n'a plus le choix pour s'éviter le doute, il faudra battre Clermont dans le Rhône dimanche.

- Bayo meilleur buteur -

Pour l'OL, ce n'est peut-être pas le meilleur adversaire pour lancer sa saison: les Clermontois sont toujours sur leur rythme de la Ligue 2, ils n'ont pas encaissé le moindre but et ils disposent d'un artificier hors pair avec Mohamed Bayo, double buteur contre le champion de Ligue 2 Troyes (2-0).

Meilleur buteur de L2 la saison passée et courtisé cet été par d'autres écuries, Bayo est déjà aussi tout en haut du classement des buteurs de l'élite (3 buts), à seulement 23 ans. Pour l'autre promu, Troyes, l'exclusion précoce d'Issa Traoré aura fait très mal et l'Estac est toujours en quête de son premier point en L1.

De son côté, Nantes compte déjà quatre unités. Après avoir lutté jusqu'au bout contre la relégation la saison dernière (maintien acquis aux barrages), les Canaris sont bien mieux lancés dans l'exercice 2021-22, avec une victoire 2-0 contre Metz à la Beaujoire.

Rennes, en déplacement à Brest, a également cru pouvoir terminer le week-end avec quatre points, mais les joueurs du Finistère ont arraché le match nul dans les dernières minutes grâce à l'entrant Jérémy Le Douaron (1-1).

Pour le spectacle, il fallait être à Reims, tenu en échec par Montpellier (3-3), ou au stade Bollaert-Delelis de Lens, où la venue de Saint-Etienne promet d'être très chaude en tribunes, en fin d'après-midi (17h00)...

