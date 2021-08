"ISF climatique" et 1,5 million d'emplois verts: Piolle dévoile son programme

Publicité Lire la suite

Grenoble (AFP)

"ISF climatique", création de 1,5 million d'emplois verts, revalorisation des salaires... Le candidat à la présidentielle Eric Piolle a dévoilé son programme en vue de la primaire des écologistes dans les quotidiens du groupe EBRA à paraître mardi.

Le maire EELV de Grenoble promet une trentaine de mesures pour "atteindre une neutralité climatique dès 2045", à trois jours de sa prise de parole à l'université d'été du parti, qui devrait lancer la campagne pour la primaire prévue fin septembre.

Son "plan pour la France" contient "un ISF climatique pour taxer les plus +pollueurs+ des particuliers", et prévoit d'"augmenter drastiquement l'impôt sur les revenus les plus hauts", relève le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, du groupe EBRA.

Eric Piolle compte sur la création de 1,5 million d'emplois "grâce à la transition écologique" car celle-ci "ne peut marcher qu'avec un accompagnement fort des populations", note-t-il.

Pour cela, M. Piolle et sa plateforme politique "Une certaine idée de demain" comptent mettre en place un revenu minimum garanti dès 18 ans et une revalorisation des salaires "d'au moins 10 %".

L'ancien ingénieur, devenu en 2014 maire de Grenoble à la tête d'une alliance rouge-verte, souhaite "sortir de l'élevage industriel d'ici 2030", rendre obligatoire les options végétariennes en restauration collective et limiter l'usage des engrais de synthèse aux agriculteurs.

Côté énergie, le candidat à la primaire propose d'interdire l'installation des chaudières au fioul dès 2022, stopper les dernières centrales à charbon du pays, développer l'éolien et "accompagner la sortie du nucléaire en soutenant la reconversion".

Il souhaite également aller plus loin que le gouvernement en interdisant les vols aériens intérieurs faisable en moins de 4H30 en train, contre 2H30 pour la loi climat adoptée en juillet. M. Piolle propose d'investir trois milliards d'euros supplémentaires par an pour le ferroviaire.

Son plan pour les services publics propose un retour complet dans le giron du public des infrastructures de réseaux, eau et autoroute notamment.

Eric Piolle affrontera lors de cette primaire Yannick Jadot, Delphine Batho et Sandrine Rousseau. La justice a ordonné aux organisateurs d'intégrer également Jean-Marc Governatori. Le premier tour aura lieu du 16 au 19 septembre et le second du 25 au 28 septembre.

Les journées d'été des écologistes auront lieu du 19 au 21 août à Poitiers.

