Un pharmacien arrêté aux Etats-Unis après avoir vendu des cartes de vaccination sur internet

Washington (AFP)

Les autorités américaines ont arrêté mardi un pharmacien de Chicago pour avoir vendu sur eBay des dizaines de cartes officielles portant la preuve d'une vaccination contre le Covid-19, a indiqué le ministère de la Justice.

Tangtang Zhao a vendu 125 cartes des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale autorité sanitaire fédérale du pays, pour 10 dollars chacune selon le ministère.

Tangtang Zhao travaillait dans une chaîne de pharmacies qui n'a pas été identifiée; il avait accès à ces cartes qui sont fournies à toute personne recevant un vaccin contre le coronavirus.

Ces documents sont d'autant plus importants que de plus en plus de commerces, de lieux de travail et d'événements publics exigent une preuve de vaccination de la part de leurs employés ou clients.

Le pharmacien a été inculpé de 12 chefs d'accusation pour vol de propriété publique et risque 10 ans de prison pour chaque chef.

"Nous prenons au sérieux et enquêterons énergiquement sur toute infraction qui contribue à la méfiance autour des vaccins et du statut vaccinal", a dit un haut responsable du ministère, Kenneth Polite, dans un communiqué.

