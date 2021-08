Rugby Championship: les All Blacks reportent tous leurs matches à cause du Covid-19

Publicité Lire la suite

Wellington (AFP)

Les All Blacks ont décidé vendredi de se retirer du Rugby Championship jusqu'à ce que de nouvelles dates soient trouvées pour leurs cinq matches à jouer, compatibles avec la reprise de la pandémie de coronavirus dans l'hémisphère sud.

En attendant, les triple champions du monde restent en Nouvelle-Zélande, au lieu de partir en Australie pour le prochain match, prévu le 28 août à Perth, la Premier ministre ayant récemment ordonné un nouveau confinement à la suite de la découverte d'un cas positif.

Il reste cinq matches à jouer pour les All Blacks dans ce Rugby Championship, celui contre l'Australie, puis deux fois deux matches contre l'Afrique du Sud, championnat du monde, et l'Argentine.

"Compte tenu des incertitudes, il semble raisonnable de faire une pause et de trouver plus de clarté dans la programmation de ces matches", a expliqué le directeur exécutif de New Zealand Rugby (NZR), Mark Robinson.

"Nous restons 100% engagés à disputer la totalité du Rugby Championship en 2021 et nous travaillons en liaison étroite avec la SANZAAR (promoteur de la série) pour examiner une variété d'options", a-t-il ajouté.

Le premier des deux prochains matches contre l'Afrique du Sud, prévu à l'origine le 25 septembre à Dunedin, sera la 100e rencontre entre All Blacks et Springboks.

Les All Blacks ne vont donc pas quitter leur pays pour aller jouer à Perth le 28 août contre les Wallabies, qu'ils viennent de battre deux fois en août à l'Eden Park d'Auckland. Ils auraient dû être mis en quarantaine à leur arrivée en Australie.

Le talonneur néo-zélandais Codie Taylor s'apprête à marquer un essai malgré les placages de deux joueurs australiens, lors de leur second match de la Bledisloe Cup, le 14 août 2021 à l'Eden Park d'Auckland MICHAEL BRADLEY AFP/Archives

Certains médias ont fait état d'un déplacement éventuel de ce match dans la province du Queensland, et des autres peut-être en Europe. Les matches de l'Argentine ont déjà été déplacés et l'Afrique du Sud avait déclaré forfait l'an dernier pour la totalité du Rugby Championship, pour les mêmes raisons.

