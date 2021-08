24 Heures du Mans: le départ donné sur une piste détrempée

Publicité Lire la suite

Le Mans (AFP)

Le départ des 89e 24 Heures du Mans a été donné sur une piste détrempée samedi peu avant 16h15, après trois tours de formation au lieu d'un pour permettre aux pilotes de prendre la mesure des conditions.

La pluie, qui tombait depuis une heure, s'est arrêtée juste avant le départ, donné par John Elkann, président de Ferrari, qui reviendra dans la catégorie reine de l'endurance automobile en 2023.

Les pilotes sont en piste jusqu'à 16h00 dimanche, sous un temps qui s'annonce de plus en plus clément au fil de la fin de journée et sec dimanche.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, cette édition se tient fin août plutôt que mi-juin, décalée afin d'accueillir 50.000 spectateurs (20% du nombre habituel), après un huis clos en 2020.

Sur le Circuit de la Sarthe, la Toyota N.7 s'est élancée en pole position avec à son volant le Britannique Mike Conway.

Son objectif: remporter l'épreuve pour la première fois et devenir le premier vainqueur dans la nouvelle catégorie reine, l'Hypercar, introduite cette saison.

Elle partageait la première ligne sur la grille de départ avec sa voiture soeur, la N.8, triple tenante de l'épreuve, confiée au Suisse Sébastien Buemi.

L'Alpine N.36 et la Glickenhaus N.708 étaient en deuxième ligne, suivies en troisième ligne de la cinquième et dernière Hypercar, la Glickenhaus N.709, et de la première LMP2, l'Oreca N.38.

Les LMGTE Pro et LMGTE Am les mieux placées sur la grille étaient les Porsche N.72 et N.88.

La clé pour les Toyota, favorites, pourrait être la fiabilité, leur nouveau prototype disputant sa toute première course de 24 heures.

Outre les 5 Hypercars, 24 LMP2 (des prototypes plus standardisés et moins rapides), 8 LMGTE Pro (dérivées de voitures sportives de série et représentant trois marques, Ferrari, Porsche et Corvette), 23 LMGTE Am (pilotées par des amateurs pour des écuries privées) et une voiture "innovante" (pilotée par deux pilotes paraplégiques) sont engagées, soit 61 équipages.

En LMP2, l'Oreca N.17 de l'Américain Dwight Merriman, du Britannique Ryan Dalziel et du Français Thomas Laurent a dû déclarer forfait après deux accidents lors de la journée test dimanche et des essais libres 3 jeudi.

