Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Australie: affrontements dans des manifs anticonfinement -

Plus de 200 personnes ont été arrêtées samedi après de violents affrontements entre des manifestants opposés au confinement et la police dans les deux plus grandes villes australiennes, Sydney et Melbourne, a annoncé la police.

L'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, a enregistré samedi 825 nouveaux cas en 24H, un record pour le pays, au lendemain de la prolongation jusqu'à fin septembre du confinement de la ville, imposé en juin. Un regain épidémique dans l'Etat de Victoria, où se trouve Melbourne, a aussi provoqué une extension du confinement dans tout cet Etat.

- La Polynésie durcit son confinement -

Les écoles, collèges et lycées vont fermer "dès lundi" en Polynésie française en raison de la flambée de Covid-19, a annoncé le président de l'archipel Edouard Fritch, dans le cadre d'un durcissement du confinement prévu pour deux semaines.

Les élèves polynésiens avaient fait leur rentrée il y a deux semaines, mais de nombreuses écoles et collèges ont déjà fermé après la diffusion du virus parmi les enfants ou les enseignants.

Par ailleurs le couvre-feu, qui courait de 21H00 à 4H00 du matin, va être avancé pour débuter à 20H00 sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française.

- Premiers cas aux Palaos -

L'archipel des Palaos, dans le Pacifique, a annoncé des premiers cas de coronavirus, perdant son statut rare de pays exempt de Covid-19.

Deux voyageurs, testés positifs après leur arrivée de l'île de Guam, ont été placés en quarantaine ainsi que les personnes contacts.

Jusqu'à samedi, les Palaos étaient l'un des quatorze pays au monde à n'avoir enregistré aucun cas de coronavirus, selon l'Organisation mondiale de la santé.

- Don américain de 1,2 million de vaccins à la Côte d'Ivoire -

La Côte d'Ivoire a réceptionné 1,2 million de doses de vaccin Pfizer offert par les Etats-Unis pour lutter contre le Covid-19, alors que le pays connaît une hausse sensible des contaminations ces dernières semaines, a annoncé le ministère ivoirien de la Santé.

Les doses de vaccin sont arrivées vendredi soir à Abidjan via le système Covax qui vise à fournir des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants.

- Plus de 4,4 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.415.382 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 627.845 décès, devant le Brésil (573.511 morts), l'Inde (433.964), le Mexique (252.080) et le Pérou (197.752).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

burs-kd-acm/cds/blb

© 2021 AFP