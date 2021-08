Des milliers de spectateurs attendus à Central Park pour un concert à l'affiche prestigieuse

Le groupe Earth, Wind and Fire en répétitions le 20 août 2021 pour le concert de Central Park à New York du 21 août

Bruce Springsteen, Patti Smith, ou encore Paul Simon figurent en tête d'affiche samedi d'un concert prévu dans l'enceinte de Central Park à New York pour marquer les "retrouvailles" des artistes avec le public de cette ville fortement touchée par la pandémie de Covid-19.

Mais la perspective d'un ouragan qui se dirige vers la côte Est des Etats-Unis, ainsi qu'un fort rebond du nombre de cas de coronavirus à cause du variant Delta, menacent de casser l'ambiance festive de l'évènement pour les 60.000 spectateurs attendus.

Tous les participants de 12 ans et plus devront fournir une preuve de vaccination, excepté pour les personnes n'ayant pas pu recevoir de vaccin en raison d'un handicap. Les masques ne seront pas requis pour ce concert en extérieur, sauf pour les enfants non-vaccinés.

Le maire de la plus grande ville des Etats-Unis Bill de Blasio a déclaré vendredi à une radio locale que l'évènement avait été prévu "pour vraiment dire aux gens que New York est de retour, pour le dire au monde entier".

Depuis le début de la pandémie, New York déplore plus de 33.000 victimes du Covid-19, et pour Bill de Blasio, le concert doit être un symbole du rétablissement de la ville.

"Je pense que ce sera l'un de ces moments marquants qui dit juste à tout le monde que nous sommes de retour et que nous allons nous en sortir quelles que soient les circonstances", a souligné l'édile.

L'évènement doit durer cinq heures et sera diffusé en direct à la télévision américaine.

- La menace Henri -

Dans les semaines menant à l'évènement de samedi, une série de concerts a également eu lieu à travers les différents quartiers de la ville, avec notamment Big Daddy Kane, Slick Rick, KRS-1, ainsi que Ghostface Killah et Raekwon, membres du groupe Wu-Tang Clan.

Les légendaires George Clinton & The P-Funk All-Stars se sont également produits lors d'un concert dans le quartier de Queens vendredi soir.

A l'exception de certaines places VIP, les billets sont gratuits pour assister au concert de samedi lors duquel doivent notamment apparaître Santana, Jennifer Hudson, LL Cool J, Barry Manilow, ou encore Earth, Wind and Fire.

Plus de 68% des adultes new-yorkais sont entièrement vaccinés, mais le nombre d'infections a connu un rebond récemment dans la ville avec plus de 1.800 cas quotidiens, en augmentation de 19% par rapport à la situation deux semaines auparavant.

Le ciel s'est un peu plus assombri au-dessus du concert avec l'annonce par le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC) que la tempête Henri, au large de la côte Est américaine, avait été classée en ouragan de catégorie 1.

Avec des vents allant désormais jusqu'à 120 km/, Henri doit atteindre dimanche les côtes américaines à Long Island, près de New York, ou un peu plus au nord en Nouvelle-Angleterre, selon le NHC, qui s'attend cependant "à un affaiblissement avant son arrivée".

L'ouragan devrait ainsi contourner la ville de New York mais pourrait toujours provoquer d'importantes précipitations dès samedi soir.

Bill de Blasio a cependant déclaré ne pas s'inquiéter outre mesure pour l'évènement, qui sera "extraordinaire" selon lui.

"Nous sommes confiants à propos de la météo pour le concert samedi", a-t-il affirmé.

