Jadot demande à Macron de ne pas s'ériger en "grand communicant de la vaccination"

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a demandé lundi à Emmanuel Macron de ne pas se poser en "grand communicant de la vaccination", estimant que "ce n'est pas lui qui va convaincre" les réfractaires car il suscite de la "détestation".

"Il ne faut surtout pas que ce soit le président de la République qui s'autoproclame le grand communicant de la vaccination", a déclaré M. Jadot sur BFMTV.

Et si le président américain Joe Biden peut se permettre d'endosser ce rôle, c'est seulement parce qu'il "ne cristallise pas dans la société autant de détestation" que M. Macron, a jugé M. Jadot.

"Il y a plein de personnes qui doutent", a relevé le candidat à la primaire écologiste, mais "ce n'est pas lui qui va les convaincre".

"Comment voulez vous qu'il convainque les personnes de la Guadeloupe ou de la Martinique sur la vaccination quand il y a deux ans il contestait le caractère cancérogène du chlordécone", a-t-il notamment relevé.

M. Jadot a aussi estimé que le chef de l'Etat, à l'approche de la présidentielle, avait fait de la vaccination "un référendum pour ou contre lui".

Il en a donc appelé à la "responsabilité" de M. Macron: "qu'il mette des malades, des médecins, des scientifiques pour communiquer sur la vaccination", a-t-il insisté.

De son côté, le secrétaire national d'Europe Ecologie - Les Verts Julien Bayou a étrillé la conduite de la politique sanitaire du gouvernement qu'il accuse de "semer la confusion".

"L'annonce en précipité en plein de mois de juillet" de l'élargissement du pass sanitaire "a jeté beaucoup de désorganisation, de stress pour beaucoup de monde", a-t-il plaidé sur Franceinfo.

M. Bayou a notamment dit "appréhender la rentrée", notamment en raison d'une possible "suspension des salaires pour les salariés qui n'auront pas pu" se faire vacciner à temps.

Concernant la rentrée scolaire, M. Bayou a déploré avoir "perdu 4 mois pour équiper les bâtiments scolaires" en purificateurs d'air et capteurs de CO2. Et ces derniers "sont à la charge des mairies", a-t-il regretté, "ce qui signifie que selon que les mairies sont plus ou moins dotées, il y a une inégalité vis à vis de la santé".

