Le pass sanitaire reste largement approuvé, selon un sondage

Paris (AFP)

Le pass sanitaire est approuvé par une nette majorité de Français, 64% à 77% selon les lieux où il est exigé, en hausse par rapport à mi-juillet, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié lundi.

L'extension du pass sanitaire n'a pas retourné l'opinion publique. Au contraire: déjà largement acceptée au moment de son annonce par Emmanuel Macron le 12 juillet, la mesure recueille davantage d'adhésion après son entrée en vigueur.

Selon ce sondage réalisé les 19 et 20 août auprès d'un échantillon de 1.002 personnes, 77% (+1 point) approuvent le pass pour les voyages en avion, train ou car longue distance, 72% (+6) pour les lieux de loisirs et de culture et 64% (+6) pour les cafés, bars et restaurants.

En revanche, l'usage du pass pour l'accès aux hôpitaux est moins bien admis, même si 65% (-5 points) y souscrivent encore.

La mobilisation contre le pass sanitaire rencontre aussi une opposition croissante: 54% des sondés désapprouvent ce mouvement, soit 6 points de plus que début août, tandis que 34% la soutiennent (-3).

Samedi, la sixième journée de manifestation anti-pass a réuni 175.000 personnes dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse pour la deuxième semaine consécutive. Le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie un décompte ville par ville, a de son côté recensé 357.100 manifestants "minimum" en France, contre 388.843 la semaine précédente.

