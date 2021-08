"La transition écologique en douceur, ça n'existe pas", affirme Daniel Cohn-Bendit

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'ancien eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit affirme que "la transition écologique en douceur, ça n'existe pas", dans un entretien publié mardi par Les Echos.

"La transition écologique en douceur, ça n'existe pas. Si on ne prend pas de décisions courageuses aujourd'hui, le climat deviendra bien pire que ce que nous avons vécu cet été", estime-t-il, regrettant que les gens "votent en fonction de ce qui se passe aujourd'hui et demain, et non dans trente ans".

Pour M. Cohn-Bendit, 76 ans, "les Verts ont un espace", à plus de sept mois de la présidentielle de 2022, "c'est incontestable". Mais leur difficulté est de "convaincre les 50% d'électeurs qui refusent les changements nécessaires pour éviter la catastrophe climatique", argue-t-il.

L'ancien eurodéputé regrette que la progression des écolos dans le paysage politique se soit accompagnée d'"un certain extrémisme déclamatif" d'élus écologistes, dont les maires EELV de Grenoble Eric Piolle et de Bordeaux Pierre Hurmic, qui pourrait jouer en leur défaveur.

"Les partis ont l'habitude de dire: +Votez pour nous, et tout ira mieux!+ Si les Verts pouvaient parler vrai, ils diraient: +Votez pour nous, et tout sera plus difficile+", pense l'écolo, à un peu plus de trois semaines de la primaire écologiste (16-19 et 25-28 septembre).

"La vérité, c'est que l'écologie progresse beaucoup au niveau local: tout le monde veut faire des tramways dans sa ville, tout le monde veut réduire la circulation", s'enthousiasme par ailleurs le Franco-allemand, pour qui "beaucoup de maires sont +verts+ sans le dire!".

Interrogé également sur les chances d'Emmanuel Macron de se faire réélire en avril 2022, M. Cohn-Bendit juge "bon" pour le chef de l'Etat "l'irresponsabilité incroyable" de ses adversaires, à droite comme à gauche, dont les "candidatures concurrentes" se sont multipliées ces dernières semaines.

Mais "pour qu'il soit réélu, il faut qu'il retrouve son +en même temps+", analyse l'ancien eurodéputé. "C'est quelqu'un d’incroyablement intelligent mais qui ne veut pas comprendre que des compromis sont nécessaires dans une société ouverte et libérale", regrette-t-il.

