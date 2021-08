Accord entre musiciens et direction au Met Opera de New York, qui doit rouvrir en septembre

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Après des mois d'incertitude, les membres de l'orchestre du prestigieux Metropolitan Opera de New York ont annoncé mardi avoir signé leur contrat avec la direction, ouvrant la voie à la réouverture de l'établissement le mois prochain.

"Nous sommes très heureux de revenir à nos spectacles réguliers très bientôt et avons hâte de retrouver notre public", indique un communiqué.

Cette convention collective intervient après des mois de négociations parfois houleuses notamment sur des baisses de salaires des musiciens, qui pendant presque un an durant la pandémie n'ont pas été payés.

"Les membres du grand orchestre du Met sont passés par des défis herculéens au cours des 16 mois de confinement, quand nous luttions pour préserver" l'institution, a déclaré le directeur général du Met, Peter Gelb. "Maintenant, nous avons hâte de reconstruire et de revenir à nos activités."

Les termes de l'accord n'ont pas été rendus publics mais selon des documents cités par le New York Times, les musiciens et la direction ont signé un accord sur quatre ans, impliquant des baisses de salaire de 3,7% avec la promesse d'un ajustement partiel une fois que les recettes auront atteint 90% de leurs niveaux de l'avant-pandémie.

L'absence d'accord avait menacé la saison 2021-2022 du Met, qui doit s'ouvrir le 27 septembre avec à l'affiche pour la première fois un opéra composé par un musicien noir, "Fire Shut Up in My Bones" de Terence Blanchard.

La direction doit encore parvenir à des accords avec d'autres syndicats, plus petits.

Le Metropolitan Opera de New York avait annoncé en juillet qu'il demanderait au public et à toutes ses équipes techniques et musicales de montrer une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour la prochaine saison.

Les enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas éligibles pour le vaccin, ne seront pas autorisés à accéder au Met même si les adultes les accompagnant sont vaccinés.

© 2021 AFP