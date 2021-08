Basket: Vincent Collet prolongé à la tête des Bleus jusqu'aux Jeux de Paris en 2024

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France masculine de basket depuis 2009, a été prolongé dans ses fonctions jusqu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024, a annoncé la Fédération française dans un communiqué, mercredi.

"Après avoir remporté sa sixième médaille internationale cet été avec l'argent olympique aux JO de Tokyo, Vincent Collet (58 ans) va poursuivre sa mission d'entraîneur de l'équipe de France masculine jusqu'en 2024", a expliqué la Fédération.

Le sélectionneur de l'équipe de France enfilera une nouvelle fois la double casquette de sélectionneur et d'entraîneur, puisqu'il a signé mercredi un contrat de deux saisons avec les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois jusqu'en juin 2023.

Il cumulait déjà ces deux fonctions durant plus de neuf saisons entre 2011 et janvier 2020, lorsqu'il était à la tête de Strasbourg. Après avoir été écarté de la SIG fin janvier 2020, il s'était consacré à l'équipe de France pour préparer les Jeux de Tokyo, conclus à la 2e place il y a deux semaines et demie.

"Depuis 2009, nous vivons des émotions incroyables à l'image de celles vécues à Tokyo pour la médaille d'argent olympique. Depuis mon arrivée en bleu, je mesure l'honneur que j'ai de représenter la France au plus haut niveau", a souligné Vincent Collet, cité dans un communiqué de la Fédération.

"Son professionnalisme et son engagement sans faille depuis 2009, mis une nouvelle fois en lumière par la médaille d'argent olympique remportée il y a quelques semaines à Tokyo, nous ont convaincus qu'il était le meilleur pour conduire les Bleus jusqu'aux Jeux olympiques à Paris", a estimé le président de la Fédération Jean-Pierre Siutat.

Le sélectionneur de l'équipe de France de basket Vincent Collet entouré des Bleus lors du match contre la République tchèque, au premier tour des JO de Tokyo, le 28 juillet 2021 à Saitama Thomas COEX AFP/Archives

Depuis son arrivée à la tête de l'équipe de France, Vincent Collet a conduit les Bleus sur six podiums internationaux, avec notamment l'or à l'Euro-2013 de la génération Parker, l'argent olympique à Tokyo et le bronze mondial en 2014 et 2019.

Ses prochaines missions seront de qualifier les Bleus pour la Coupe du monde 2023 en Asie du Sud-Est, l'Euro-2022 et les Jeux olympiques de Paris à domicile en 2024.

