Top 14: contact établi pour Kolbe entre Toulouse et Toulon

Toulouse (AFP)

Les mêmes couleurs mais pas le même maillot: l'une des attractions du Top 14, l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, pourrait passer des Rouge et Noir de Toulouse à ceux de Toulon, pour ce qui constituerait l'un des plus gros transferts de l'histoire du rugby.

Des discussions ont été engagées "depuis peu de temps" entre les deux clubs pour évaluer "la faisabilité d'une telle opération", a expliqué mercredi à l'AFP le président toulonnais Bernard Lemaître, confirmant des informations de l'hebdomadaire spécialisé britannique The Rugby Paper et de la chaîne BeIN Sports.

"Ca ne va pas plus loin que ça à ce stade", a-t-il ajouté. "C'est une opportunité qui s'est présentée et qui peut présenter des avantages et des inconvénients pour chacun des deux clubs. C'est la raison pour laquelle on évalue tout ça".

Arrivé en 2017 sur les bords de la Garonne, Kolbe est encore contractuellement lié jusqu'en 2023 au Stade toulousain, avec lequel il a remporté le Top 14 à deux reprises (2019 et 2021), ainsi que la dernière Coupe d'Europe.

Le RC Toulon devra donc s'acquitter d'une indemnité s'il souhaite enrôler immédiatement le joueur, actuellement retenu avec l'équipe d'Afrique du Sud pour le Rugby Championship, compétition phare de l'hémisphère Sud.

Montpellier avait notamment dû verser en 2017 au Racing 92 une clause libératoire estimée à 1,5 million d'euros pour recruter un autre Sud-Africain, Johan Goosen.

Mais, contrairement au football, la pratique est encore rare dans le rugby, où les joueurs honorent traditionnellement l'intégralité de leur contrat avant de changer de club.

Un transfert de Kolbe à Toulon aurait donc un énorme retentissement dans le milieu alors que la nouvelle saison de Top 14, dont il est l'une des plus grandes stars, doit démarrer dans dix jours.

- Boudeur -

L'ailier de poche (1,71 m, 74 kg), également capable d'évoluer à l'arrière, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde grâce à sa vitesse et ses appuis de feu.

Sacré champion du monde en 2019 avec les Springboks, il a connu sous le maillot de Toulouse une deuxième partie de saison 2020-2021 en demi-teinte, avec une série, inhabituelle pour lui, de 13 rencontres sans marquer le moindre essai.

Auteur d'un drop magistral lors de la finale victorieuse du championnat contre La Rochelle (18-8), il clamait encore son amour pour la Ville Rose en mai dans un entretien à l'AFP: "C'est un endroit spécial pour moi. Tout le monde est si gentil (...) Le club a toujours été là pour moi et ma famille".

Selon des sources proches, on lui reprocherait pourtant en interne un comportement boudeur depuis plusieurs mois en raison de questions salariales.

Le Stade toulousain, qui aime placer l'institution au-dessus de tout, ferait en s'en séparant l'économie d'un salaire très conséquent pour un joueur souvent laissé à disposition de sa sélection.

Affecté économiquement par la pandémie de Covid-19, le champion de France et d'Europe en titre s'affaiblirait en revanche sportivement, à un poste où il manque de profondeur après la retraite de Yoann Huget.

Derrière Matthis Lebel, deuxième meilleur marqueur d'essais du Top 14 la saison dernière, les seuls ailiers de métier sont Arthur Bonneval, souvent blessé dernièrement, et l'espoir Nelson Epée, très prometteur mais pas encore éprouvé au plus haut niveau.

Contacté, le club haut-garonnais a répondu ne pas vouloir communiquer "à ce jour" au sujet d'un éventuel transfert de Kolbe.

L'arrivée du Springbok dans le Var pourrait par ailleurs poser problème au RCT quant à la limite autorisée par effectif de 14 joueurs non estampillés JIFF (joueurs issus de la filière de formation).

Hasard du calendrier: Toulouse et Toulon doivent s'affronter vendredi à Nîmes en match de préparation. L'occasion peut-être de poursuivre les discussions en personne.

