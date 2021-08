Ligue Europa: tirage épicé pour Marseille et Monaco, plus doux pour Lyon

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Marseille est tombé dans un groupe très fort en Ligue Europa, dominé par la Lazio Rome, comme Monaco avec le PSV Eindhoven et la Real Sociedad, Lyon héritant d'une poule plus abordable à l'issue du tirage au sort, vendredi à Istanbul.

Le hasard s'est montré a priori plus clément pour l'OL avec les Glasgow Rangers, le Sparta Prague et le club danois de Brondby.

Le géant turc Galatasaray et le puissant Lokomotiv Moscou complètent le groupe E de l'OM.

Le club autrichien du Sturm Graz est le quatrième larron dans la poule B de l'ASM, éliminée en barrages de Ligue des champions.

Dans les autres groupes, à noter la rencontre explosive dans la poule D entre Grecs et Turcs aux bouillants publics, l'Olympiakos Le Pirée et Fenerbahçe.

Ce sera dur pour l'OM... La Lazio ne lui laisse que des mauvais souvenirs, elle qui l'a battu quatre fois sur quatre: 2-0, 5-1 en 1999-2000 dans la deuxième phase de poules, avec un quadruplé de Simone Inzaghi au retour, puis 2-1, 3-1 en Ligue Europa en 2018-2019.

Les hommes de Jorge Sampaoli devront aussi dominer dans la poule E le Lokomotiv Moscou et Galatasaray, vainqueur de la C3 en 2000, ce qui en a fait l'unique club turc vainqueur d'une coupe d'Europe.

Un groupe très dense, dans un nouveau système où seul le premier se qualifie directement pour les huitièmes de finale, le deuxième pour un barrage avec les huit clubs reversés de la Ligue des champions et le troisième pour la nouvelle Ligue Europa Conférence.

- Lyon-Glasgow Rangers -

Le groupe de Monaco est aussi très relevé. Le PSV Eindhoven reste un grand d'Europe (C1 1988, C3 1978), guidé par le champion du monde 2014 Mario Götze, et la Real Sociedad demeure une place forte dans la redoutable Liga, avec son grand ancien, David Silva, et son grand espoir, le Suédois Alexander Isak.

Le Sturm Graz semble un cran en dessous, ses belles heures remontant au début des années 2000 quand il avait remporté sa poule en Ligue des champions, dont... Monaco avait terminé dernier. Mais l'ASM avait corrigé le Sturm (5-0) à Louis II, avec un triplé de Marco Simone, avant de perdre 2-0 au retour.

Les groupes de Ligue Europa après le tirage au sort, le 27 août 2021 à Istanbul OZAN KOSE AFP

L'ancien milieu hispano-brésilien de Villarreal, Marcos Senna, a eu la main plus légère pour Lyon, le troisième représentant français. Les Rangers entraînés par Steven Gerrard ont reconquis le titre de champion d'Écosse, neuf ans après leur faillite, mais ne sont plus un cador européen.

Ils n'ont plus brillé sur la scène continentale depuis la finale de Coupe de l'UEFA 2007, perdue contre le Zénit Saint-Pétersbourg (2-0).

Le Sparta Prague, dominé par Monaco au 3e tour préliminaire de C1 (2-0/3-1) et Brondby, club populaire de la banlieue de Copenhague, semblent plus faibles.

Dans les autres groupes, le C est très relevé avec Naples, Leicester, le Spartak Moscou et le Legia Varsovie, et le G aux trois quarts vert, avec le Celtic Glasgow, rayé horizontalement vert et blanc, le Betis Séville, aux mêmes rayures mais verticales, et Ferencvaros, tout vert, le seul club hongrois vainqueur d'une coupe d'Europe, la C3 1965.

Le Bayer Leverkusen apporte une touche de rouge à ce groupe.

© 2021 AFP