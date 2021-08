Espagne: en attendant Mbappé, le Real mate le Betis

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Sans Kylian Mbappé, attendu par tout un club, le Real Madrid s'est imposé 1-0 contre le Betis Seville pour la 3e journée de Liga, délivré par le revenant Dani Carvajal tandis que l'attaque madrilène est restée muette samedi soir.

Alors que le transfert attendu du prodige du Paris SG Kylian Mbappé vers le club madrilène tient en haleine l'Espagne du football depuis plusieurs jours, le Real s'est montré timide sur le terrain du Betis, et n'a arraché la victoire que grâce à une reprise de volée salutaire du latéral Dani Carvajal (61e), sur un centre en retrait de Karim Benzema.

Sept mois après sa blessure aux ischio-jambiers qui l'a privé d'Euro et tenu éloigné des terrains depuis le début de l'année 2021, Carvajal s'est montré décisif dès son deuxième match. Son dernier but sous le maillot blanc remontait au 30 novembre 2019.

Et heureusement que c'est un défenseur qui s'est chargé d'alimenter le tableau de marque côté "Maison blanche". Car en l'absence de "Kyky", le trio d'attaque du Real, composé de Gareth Bale, Karim Benzema et Vinicius, n'a pas su concrétiser les occasions.

Le plus actif des trois a été Vinicius : très en vue depuis le début de la saison avec trois buts en deux fins de matches sur les deux premières journées de Liga, le prodige brésilien poli par Zinédine Zidane, très attendu cette saison, a été récompensé par une place de titulaire samedi soir à la place d'Eden Hazard... et a prouvé à Carlo Ancelotti qu'il faudra compter avec lui cette saison.

Le milieu du Real Betis Nabil Fekir (g) devant le milieu du Real Madrid Federico Valverde, le 28 août 2021 à Séville

- Benzema et Fekir discrets -

Bale et Benzema, ont été moins en vue, même s'ils ont bien combiné sur deux actions successives à la 52e : deux centres du Gallois pour deux reprises du Français qui ont été annulées par deux positions de hors-jeu.

Les Merengues ont été mis en difficulté, surtout en première période, par un Betis mené par Nabil Fékir plus présent en début qu'en fin de partie.

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (c) entre les joueurs du Betis Loren Moron (g) et Victor Camarasa (d), le 28 août 2021 à Séville

Les Andalous se sont procuré autant d'occasions que les Madrilènes avant la pause, mais la première période a été hachée, avec un total de six cartons jaunes distribués, dont un seul côté merengue.

Grâce à ce succès, le Real Madrid prend provisoirement la tête du classement au bénéfice du goal-average global, avant les matches de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone dimanche.

Plus tôt dans la journée, deux équipes basques se sont imposées sur le plus petit des écarts : l'Athletic Bilbao a arraché la victoire à Vigo grâce à un but d'Iñaki Williams, tandis que la Real Sociedad s'est défaite de Levante 1-0 à domicile. Le Séville FC de Julen Lopetegui, quant à lui, a été accroché 1-1 sur le terrain d'Elche.

Dimanche, l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre, reçoit le vainqueur en titre de la Ligue Europa, le Villarreal d'Unai Emery à 22h00 pour le choc de la 3e journée. Ce sera juste après la fin du match du FC Barcelone, qui reçoit Getafe au Camp Nou à 17h00.

