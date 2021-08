Moto3: Fenati gagne son premier GP de la saison en Grande-Bretagne

Publicité Lire la suite

Silverstone (Royaume-Uni) (AFP)

L'Italien Romano Fenati (Husqvarna) a remporté depuis la pole position son premier Grand Prix de la saison de Moto3 en Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone dimanche, devant des tribunes pleines.

En tête de toutes les séances ce week-end et pendant toute la course, Fenati partage le podium de cette 12e manche avec ses compatriotes Niccolo Antonelli (KTM) et Dennis Foggia (Honda).

Onzième et pour la première fois en dehors du Top 10 cette saison, le leader du championnat, l'Espagnol Pedro Acosta (KTM), compte désormais 46 points d'avance sur son dauphin espagnol Sergio Garcia (GasGas), 16e, contre 41 auparavant.

Du fait de cette contre-performance, l'écart avec Fenati, 3e du classement des pilotes, se resserre par contre de 89 à 69 points.

Le Français Lorenzo Fellon (Honda) est 22e et toujours hors des points.

La prochaine manche, le Grand Prix d'Aragon en Espagne, est programmée le 12 septembre.

Classement de la course (17 tours de 5,900 km, soit 100,3 km):

1. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) en 37:26.974 (moyenne: 160,6 km/h)

2. Niccolo Antonelli (ITA/KTM) à 1.679

3. Dennis Foggia (ITA/Honda) 2.107

4. Izan Guevara (ESP/GasGas) 2.154

5. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda) 7.475

...

11. Pedro Acosta (ESP/KTM) 21.898

16. Sergio Garcia (ESP/GasGas) 22.444

22. Lorenzo Fellon (FRA/Honda) 33.015

Classement du Championnat du monde (après 12 Grands Prix):

1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 201 points

2. Sergio Garcia (ESP/GasGas) 155

3. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) 132

4. Dennis Foggia (ITA/Honda) 118

5. Jaume Masia (ESP/KTM) 105

...

30. Lorenzo Fellon (FRA/Honda) 0

© 2021 AFP