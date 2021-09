Auto: Kimi Räikkönen arrêtera la F1 à la fin de la saison 2021

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Finlandais Kimi Räikkönen, champion du monde en 2007 chez Ferrari, arrêtera la Formule 1 à la fin de la saison 2021, a-t-il annoncé mercredi sur son compte Instagram.

"Ça y est. Ce sera ma dernière saison en Formule 1. C'est une décision que j'ai prise l'hiver dernier. Elle n'était pas facile à prendre mais c'est le moment pour de nouvelles choses", écrit le pilote Alfa Romeo à côté d'une mosaïque de photos résumant son parcours en F1.

Souvent surnommé "Iceman" pour son calme et son peu de goût pour les interviews, Räikkönen aura 42 ans le 17 octobre prochain. Il est le vétéran de la F1 actuelle, plus âgé que l'Espagnol Fernando Alonso, 40 ans, double champion du monde.

"Même si la saison n'est pas finie, je tiens à remercier ma famille, toutes mes équipes, tous les gens qui ont été impliqués dans ma carrière et tout spécialement vous tous, les fans qui m'ont soutenu pendant tout ce temps", écrit aussi le Finlandais.

Les statistiques actuelles de Räikkönen se passent de commentaires: 342 Grands Prix disputés à ce jour, pour 21 victoires, 18 pole positions, 46 meilleurs tours en course et 103 podiums depuis ses débuts au GP d'Australie 2001, dans une modeste Sauber. Il a aussi piloté pour McLaren et Lotus.

© 2021 AFP