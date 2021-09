Foot: Le buteur croate Mario Mandzukic, star dans son pays, prend sa retraite

Publicité Lire la suite

Zagreb (AFP)

L'attaquant croate Mario Mandzukic, auteur du but décisif contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde de football en 2018, a annoncé qu'il prenait sa retraite professionnelle, trois ans après avoir disputé ses derniers matches en sélection.

Vedette du football croate, celui qui a fait sa carrière notamment au Bayern Munich et à la Juventus, a annoncé vendredi la décision sur son compte Instagram en publiant une photo de ses premières chaussures de foot et en s'adressant, dans un message émouvant, au "cher petit Mario".

"Tu vas marquer des buts sur les plus grande scènes et tu remporteras des trophées vêtu des maillots des plus grands clubs. Sous le maillot dont tu seras le plus fier, celui de la sélection croate, tu vas écrire certains des moments les plus importants du sport croate", écrit Mandzukic, 35 ans.

Dans ce message, signé du "grand Mario", il ajoute, en post-scriptum: "si un jour, tu joues contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde, sois concentré vers la 109e minute".

Ce but que "SuperMario" a marqué, offrant la victoire 2-1 à son pays, avait permis à la Croatie d'affronter la France en finale et de décrocher l'argent, meilleure performance de l'équipe à damier dans un tournoi majeur.

L'attaquant croate Mario Mandzukic marque le but de la victoire en prolongation, 2-1 face à l'Angleterre, lors de leur demi-finale de la Coupe du monde, le 11 juillet 2018 à Moscou Jewel SAMAD AFP/Archives

Le quotidien croate Jutarnji List a salué samedi le départ d'une "icône", alors que le site d'information Index a décrit le deuxième buteur le plus efficace de la sélection (33 buts en 89 marches) comme "l'homme des plus grands matches".

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic a remercié pour sa part dans un communiqué "un combattant sur lequel l'équipe pouvait toujours s'appuyer, un joueur pour les grands matches et les défis les plus ardus".

Né à Slavonski Brod (est), Mandzukic, qui a marqué 211 buts dans sa carrière, était sans club depuis son départ en mai de l'AC Milan.

Recruté comme doublure de Zlatan Ibrahimovic, il a eu peu l'occasion de se mettre en valeur avec les Rossoneri en raison de soucis musculaires.

Après avoir démarré sa carrière en 2004 à Marsonia (Slavonski Brod), Mandzukic avait signé son premier contrat important avec le Dinamo Zagreb en 2007.

Il avait ensuite évolué à Wolfsburg (2010-2012), au Bayern Munich (2012-2014) et à l'Atlético Madrid (2014-2015).

Il a remporté avec la Juventus (2015-2019) quatre titres de champion d'Italie et trois Coupes d'Italie, mais il a échoué à décrocher une seconde Ligue des champions, après celle conquise en 2013 avec le Bayern, perdant la finale 2017 face au Real Madrid.

