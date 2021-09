Primaire écologiste: Orphelin soutient Jadot

Yannick Jadot et Matthieu Orphelin le 24 juin 2021 à Nantes lors de la campagne pour les régionales

Paris (AFP)

Le député écologiste (ex-LREM) Matthieu Orphelin a apporté samedi son soutien à l'eurodéputé Yannick Jadot pour la primaire écologiste de septembre, estimant qu'il "incarne le mieux une écologie ouverte" et "qui rassemble" en vue de l'élection présidentielle, dans une déclaration transmise à l'AFP.

"C'est une responsabilité forte pour les écologistes que d'être crédibles et de porter la victoire en 2022 pour répondre" aux attentes des Français sur les questions environnementales, estime Matthieu Orphelin.

Selon lui, Yannick Jadot, qui affrontera au premier tour de la primaire, dans un vote en ligne du 16 au 19 septembre, le maire de Grenoble Eric Piolle, la députée Delphine Batho, l'ex-numéro 2 d'EELV Sandrine Rousseau et l'entrepreneur Jean-Marc Governatori, "portera dans cette campagne l'écologie des solutions, qui améliore la vie des gens, l'écologie radicalement positive".

L'ancien macroniste, proche de Nicolas Hulot, juge que Yannick Jadot "est celui qui aujourd'hui incarne le mieux une écologie ouverte, une écologie qui parle au plus grand nombre, une écologie qui rassemble".

Matthieu Orphelin, à la tête en juin d'une coalition de gauche battue au second tour par la présidente de droite sortante aux régionales en Pays de la Loire, rappelle cependant sa "proximité avec deux autres des candidats à cette primaire", Delphine Batho et Eric Piolle: "Nous sommes, et serons toujours demain, dans la même équipe".

Dimanche midi aura lieu sur France Inter le premier débat public de la primaire, avant deux autres débats, mercredi soir sur LCI et vendredi soir sur Médiapart.

