Qualifs Mondial-2022: Neymar et Messi, partenaires en club, adversaires dimanche

Les attaquants argentin Lionel Messi et brésilien Neymar, lors de la finale de la Copa America, le 10 juillet 2021 au Stade Maracana à Rio de Janeiro

Sao Paulo (AFP)

Réunis au PSG, Neymar et Lionel Messi se retrouveront en adversaires dimanche à Sao Paulo pour Brésil-Argentine, dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial-2022 au Qatar.

Deuxièmes du classement avec 15 points (six longueurs derrière leurs adveraires du jour), les Argentins, qui en sont à 21 matches sans défaite, restent sur leur petit nuage après leur triomphe en finale de la Copa America arrachée à la "Seleçao" dans son temple du Maracana le 10 juillet.

L'attaquant Lionel Messi embrasse le trophée de la Copa América, après la victoire en finale de l'Argentine, 1-0 face au Brésil, le 10 juillet 2021 au Stade Maracana à Rio de Janeiro CARL DE SOUZA AFP/Archives

Le sélectionneur Lionel Scaloni pourra compter sur Messi dont la jambe gauche a résisté au très violent tacle du défenseur vénézuélien Adrian Martinez, qui a fait un temps craindre le pire, lors du succès (3-1) de l'Albiceleste jeudi à Caracas.

L'attaquant argentin Lionel Messi, à terre après un violent tacle d'un joueur vénézuélien, lors des qualifications sud-américaines pour le Mondial-2022 au Qatar, le 2 septembre 2021 à Caracas Miguel Gutierrez POOL/AFP

Vainqueurs de leurs sept matches qualificatifs jusqu'à présent, un record, les Brésiliens sont surtout soucieux d'aligner un onze compétitif face à leurs éternels rivaux.

Tite a en effet vu sa liste initiale amputée de neuf joueurs de Premier League, dont des cadres comme le gardien Alisson (Liverpool) ou le défenseur central Thiago Silva (Chelsea), interdits par leurs clubs de jouer ces matches internationaux pour éviter une quarantaine au retour.

La rencontre marque le premier affrontement entre deux des hommes les plus célèbres - et les mieux payés - de la planète foot depuis qu'ils sont redevenus coéquipiers en club.

- Les caprices de "Ney" -

Neymar a évolué quatre ans aux côtés de "la Pulga" au FC Barcelone. Avec l'Uruguayen Luis Suarez, ils ont formé trois saisons le trident offensif le plus redouté du football mondial.

Le psychodrame du départ du Brésilien pour le Paris Saint-Germain à l'été 2017 n'a pas affecté leurs relations, très amicales. Messi avait même fait pression sur la direction du club catalan pour obtenir le retour de Neymar à l'intersaison 2019 mais c'est finalement le sextuple Ballon d'Or qui a rejoint son compère en France.

Les attaquants du Paris Saint-Germain, l'Argentin Lionel Messi et le Brésilien Neymar, à l'entraînement, le 19 août 2021 au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye Bertrand GUAY AFP/Archives

Un choc pour les supporters barcelonais qui ont vu partir libre leur icône après une histoire d'amour de 17 ans ponctuée notamment par dix championnats d'Espagne et quatre C1.

Les dirigeants parisiens scruteront le match et la prestation des deux stars. Pour des raisons différentes: afin de s'assurer que "Leo" est remis de l'attentat de Martinez et que "Ney", qui aura 30 ans en février, très discret contre le Chili jeudi (victoire 1-0), retrouve une condition physique acceptable.

L'ancienne star de Santos, pas épargnée par les blessures ces dernières saisons, a pris l'habitude de revenir de ses congés estivaux lesté de plusieurs kilos supplémentaires, un embonpoint bien visible lors de la rencontre à Santiago du Chili.

L'attaquant brésilien Neymar tente de déborder les défenseurs chiliens Guillermo Maripan (g) et Mauricio Isla, lors des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022 au Qatar, le 2 septembre 2021 à Santiago CLAUDIO REYES POOL/AFP

- Le record de Pelé -

"Le maillot était du L. Je suis déjà à mon poids de forme. Au prochain match, je demande un maillot M", a plaisanté l'intéressé sur Instagram.

Le natif de Sao Paulo, qui devrait connaître sa 113e sélection contre l'Argentine, a-t-il toujours l'envie nécessaire de consolider sa place dans l'histoire de l'équipe nationale brésilienne?

Il lui manque neuf buts pour égaler le record du roi Pelé (77). Et il vise peut-être également celui du nombre de sélections sous le maillot auriverde, qui appartient à Cafu, détenteur de 142 capes.

L'attaquant brésilien Neymar, après avoir égalisé contre la Colombie, lors de leur match amical, le 6 septembre 2019 au Hard Rock Stadium à Miami Michael Reaves GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

A 34 ans, Messi est lui déjà le joueur le plus capé et le meilleur buteur de sa sélection.

Finaliste malheureux du Mondial en 2014 et de la Copa America en 2007, 2015 et 2016, il a enfin décroché le titre continental cet été, mis un terme à une disette de 28 ans pour les siens, et garni son palmarès avec l'Argentine, auquel ne figurait que l'or olympique (2008).

