Dans le coma depuis 1982, l'ancien défenseur Jean-Pierre Adams est mort

Marseille (AFP)

L'ancien défenseur international français Jean-Pierre Adams, placé dans le coma depuis près de 40 ans, est décédé lundi à 73 ans, ont annoncé ses anciens clubs de Nice, Nîmes et du PSG.

"Nous avons appris ce matin la disparition de Jean-Pierre Adams", a écrit le Nîmes Olympique sur Twitter en annonçant le décès de son ancien joueur, plongé dans le coma en 1982 à la suite d'une erreur d'anesthésie lors d'une banale opération du genou et hospitalisé depuis à son domicile dans le Gard.

"Il avait porté les couleurs du Nîmes Olympique à 84 reprises et formait avec Marius Trésor +la garde noire+ en équipe de France", a ajouté le club, en présentant ses "plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille".

Sélectionné à 22 reprises sous le maillot de l'équipe de France entre 1972 et 1976, Jean-Pierre Adams a connu une riche carrière dans les années 70, passant notamment par Nîmes, l'OGC Nice et le Paris SG.

Sur son site, le PSG a rendu hommage à "l'un de ses glorieux anciens", saluant la "joie de vivre" et le "charisme" de l'ancien défenseur central, né en 1948 à Dakar.

L'OGC Nice a indiqué qu'un hommage lui serait rendu dimanche 19 septembre dans son stade de l'Allianz Riviera.

