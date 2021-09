Rugby: le Springbok Pieter-Steph Du Toit et le All Black Patrick Tuipulotu signent au Japon

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Le troisième ligne des Springboks Pieter-Steph Du Toit ainsi que le deuxième ligne et international néo-zélandais Patrick Tuipulotu se sont engagés avec la franchise japonaise du Toyota Verblitz, basée à Aichi, a annoncé lundi le club nippon, qui est entraîné par l'ancien sélectionneur des All Blacks, Steve Hansen.

Du Toit, nommé joueur mondial de l'année en 2019 par World Rugby et qui a récemment été opéré à une épaule, s'est lancé dans une course contre la montre pour être prêt physiquement en vue des tests-matches que l'Afrique du Sud disputera en novembre face au Pays de Galles, à l'Ecosse et à l'Angleterre.

"C'est un privilège de faire partie de (l'équipe) et j'espère justifier la confiance que l'on a placée en moi en donnant le meilleur de moi-même sur et en dehors du terrain", a déclaré Du Toit, 29 ans, cité dans un communiqué du club, qui évoluera en League One, la nouvelle première division japonaise, à partir de janvier.

"Je suis très heureux de rejoindre le Toyota Verblitz, et j'espère pouvoir apporter une valeur ajoutée et aider Toyota dans son objectif de devenir le meilleur club du Japon", a déclaré pour sa part Tuipulotu, 28 ans.

