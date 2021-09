Sénateurs des Français de l'étranger: le PS ne retient pas la candidature Royal

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Parti socialiste a investi Yan Chantrel comme candidat aux élections des sénateurs des Français de l'étranger, une investiture également briguée par l'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal qui a regretté auprès de l'AFP "une décision de division et d'humiliation inutile".

"C'est bien Yan Chantrel (conseiller des Français de l'étranger basé à Montréal, NDLR) qui a obtenu l'investiture socialiste" lundi, a indiqué à l'AFP le PS, confirmant une information du Figaro. De même source on fait valoir que M. Chantrel est "le plus à même de convaincre les grands électeurs de gauche".

"Nous sommes un parti démocratique dans lequel il y a eu un débat, long, au cours duquel quatre candidats se sont présentés. Et en fonction de ce que chacun a pu apporter, en fonction aussi du choix des militants des Français de l'étranger, le choix a été d'investir Yan Chantrel", a expliqué sur Public Sénat le premier secrétaire du parti, Olivier Faure.

"Ce qui n'enlève rien aux qualités des autres. Mais à un moment, un parti politique c'est aussi là pour dire qui doit y aller finalement sous (nos) couleurs", a-t-il ajouté.

M. Chantrel a remercié mardi sur Twitter sa formation pour cette investiture, qui est la "prise en compte des acteurs de terrain qui se battent au quotidien pour nos compatriotes hors de France".

Ségolène Royal, ancienne finaliste à la présidentielle de 2007, avait annoncé en février qu'elle allait conduire à ce scrutin une "liste citoyenne" qui "transcende les clivages droite/gauche", en raison de la décision de Claudine Lepage, actuelle sénatrice PS des Français hors de France, de ne pas se représenter.

Mme Royal a affirmé à l'AFP qu'elle restait "pour l'instant" candidate. "Je n'ai pas l'habitude de laisser tomber mes équipes" et "ce n'est pas les appareils politiques qui font une élection", a-t-elle expliqué.

Le fait que sa candidature n'ait pas été retenue par le PS "est une décision de division et d'humiliation inutile et en décalage complet avec les aspirations à l'unité pour résoudre les lourds problèmes des Français à l'étranger" et "nuisible à l'ensemble du mouvement de gauche", a-t-elle estimé.

Les élections sénatoriales ont eu lieu en septembre 2020, mais en raison de la crise sanitaire, l'élection des six sénateurs des Français établis hors de France a été repoussée d'un an, au 26 septembre.

