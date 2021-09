Athlétisme: Feu d'artifice final à Zurich

Publicité Lire la suite

Zurich (AFP)

Le meeting de Zurich accueille les finales de la Ligue de diamant mercredi et jeudi et leur cortège de stars (Warholm, Thompson-Herah, Duplantis, Rojas...) pour le dernier grand rendez-vous de la saison d'athlétisme, un mois après les Jeux olympiques de Tokyo.

Dix-neuf champions olympiques seront répartis entre le pré-meeting tenu mercredi sur la "Sechseläutenplatz" au bord du lac de Zurich (saut en hauteur femmes, poids hommes et femmes, longueur hommes et femmes, 5.000 m hommes et femmes), puis le copieux programme principal jeudi (25 épreuves) au stade du Letzigrund devant plus de 20.000 spectateurs.

- Warholm, retour sur les haies -

Karsten Warholm retrouve le 400 m haies, plus d'un mois après son exploit aux Jeux de Tokyo où il avait pulvérisé le record du monde (45 sec 94). Le Norvégien n'a pas renoué avec sa course fétiche depuis, n'effectuant qu'une sortie sur 400 m plat à Lausanne, conclue dans un temps très moyen (45 sec 51) le 26 août. Aura-t-il l'énergie suffisante pour claquer un gros chrono en cette fin de saison? L'Américain Rai Benjamin absent, il ne devrait pas avoir d'adversaire à sa mesure malgré la présence du médaillé de bronze des JO, le Brésilien Alison Dos Santos.

Le Norvégien Karsen Warhlolm, lors de la finale du 400 m haies, le 3 août 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Andrej ISAKOVIC AFP/Archives

- Casting royal sur 100 m, mais sans Jacobs -

Hormis le champion olympique italien Lamont Marcell Jacobs, qui a mis un terme à sa saison après les Jeux, tous les cadors du sprint sont au rendez-vous du 100 m, notamment l'Américain Fred Kerley et le Canadien André De Grasse, 2e et 3e à Tokyo. Trayvon Bromell, l'homme le plus rapide de l'année (9 sec 77) mais grande déception des JO (élimination en demi-finales), sera également présent, ainsi que le Sud-africain Akani Simbine, au pied du podium au Japon (4e). Bromell s'est refait une petite santé en prenant la 2e place du 100 m du meeting de Bruxelles, vendredi, derrière Kerley, qui s'alignera également sur 200 m, tout comme le médaillé d'or olympique sur la distance, André De Grasse.

L'Américain Fred Kerley et le Canadien Andre De Grasse, lors de la demi-finale du 100 m aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le 1er août 2021 au Stade Olympique Jewel SAMAD AFP/Archives

- Thompson-Herah sera bien seule -

Reine des JO de Tokyo avec trois sacres (100 m, 200 m, 4x100 m), Elaine Thompson-Herah devra faire sans sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce, sa grande rivale sur la ligne droite. La Jamaïcaine n'a pas vraiment décompressé depuis ses exploits aux Jeux puisqu'elle a signé le 2e chrono de l'histoire le 21 août à Eugene (10 sec 54), à cinq centièmes seulement du sulfureux record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner (10 sec 49 en 1988), avant de courir en 10 sec 64 à Lausanne puis en 10 sec 72 à Paris, le 28 août.

La joie de la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, championne olympique du 100 m devant sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce, le 31 juillet 2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Odd ANDERSEN AFP/Archives

- Duplantis et Rojas y sont presque -

Tout juste auréolé de son premier titre olympique, Armand Duplantis aimerait bien l'agrémenter d'un nouveau record du monde du saut à la perche (6,18 m) avant de s'offrir des vacances bien méritées. Vainqueur à Paris (6,01 m) puis à Bruxelles (6,05 m), le prodige suédois (21 ans) a tenté les deux fois une barre à 6,19 m et n'a pas semblé très loin du but en Belgique. Aura-t-il plus de succès au Letzigrund de Zurich?

Le perchiste suédois Armand Duplantis, lors du meeting du Memorial Van Damme comptant pour la Ligue de Diamant, le 3 septembre 2021 à Bruxelles JOHN THYS AFP/Archives

Au triple saut féminin, Yulimar Rojas est elle aussi tellement facile et tellement au-dessus de ses adversaires, qu'elle paraît parfaitement capable d'améliorer sa marque de 15,67 m réussie aux JO de Tokyo.

- Mboma, l'épouvantail -

Spécialiste du 400 m mais obligée de s'orienter vers le 200 m en raison du règlement sur les athlètes hyperandrogènes, Christine Mboma n'en finit pas de surprendre. En l'espace de cinq mois, la jeune Namibienne de 18 ans, devenue cette année la 7e performeuse de tous les temps sur le tour de piste, s'est métamorphosée en une pointure du 200 m avec une médaille d'argent olympique dans un temps canon (21 sec 81). Malgré un départ et une technique encore perfectibles, Mboma fera figure de favorite à Zurich, sur le demi-tour de piste.

