Macron en clôture du Beauvau de la sécurité le 14 septembre

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Emmanuel Macron clôturera le 14 septembre le Beauvau de la sécurité, cette concertation nationale lancée en janvier sur la police et la gendarmerie, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Le président de la République s'exprime le 14 septembre prochain dans le cadre du Beauvau de la sécurité", a déclaré M. Darmanin sur France Inter.

Sollicité par l'AFP, l'Elysée n'a pas répondu immédiatement.

Annoncée fin 2020 par le chef de l'Etat en pleine polémique sur les violences policières, cette concertation, interrompue au printemps en raison de la crise sanitaire puis des élections régionales et départementales, doit poser les bases d'une future loi de programmation de la sécurité intérieure à l'horizon 2022.

Depuis son lancement, six tables rondes réunissant syndicats de policiers, représentants de la gendarmerie, élus et intervenants extérieurs ont été organisées sur les thèmes de la formation et du recrutement, de l'encadrement, des liens police-population, des relations police-justice, du contrôle interne et du maintien de l'ordre.

Une dernière table ronde, consacrée aux "conditions matérielles et soutien et à la captation vidéo", doit se tenir le 13 septembre, a indiqué à l'AFP l'entourage de Gérald Darmanin.

© 2021 AFP