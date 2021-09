Rugby Championship: Pumas et Wallabies à la recherche du temps perdu

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Plus de temps à perdre: l'Argentine et l'Australie doivent remporter leur premier succès, dimanche, respectivement face aux intouchables All Blacks et aux champions du monde sud-africains, pour maintenir en vie leurs espoirs de Rugby Championship.

Depuis 2015, les deux ogres se partagent en effet le trophée de la compétition phare de l'hémisphère Sud, délocalisée pour les quatre dernières journées en Australie en raison de la pandémie.

. Le coup Cooper

C'est un fait, les Austaliens broient du noir. Sur le terrain, en revanche, ils restent sur trois revers de rang face aux All Blacks en moins d'un mois (33-25, 57-22 et 38-21). Pour tenter de redresser la barre, les Wallabies ont décidé de relancer l'ouvreur Quade Cooper, 33 ans et absent depuis quatre ans.

L'ancien Toulonnais, désormais exilé au Japon, est un joueur aussi talentueux que fantasque. Son expérience peut servir au moment d'affronter la redoutable équipe d'Afrique du Sud.

Quade Cooper à l'entraînement avec l'Australie le 6 août 2021 à Auckland, en Nouvelle-Zélande MICHAEL BRADLEY AFP/Archives

"On ne panique pas, on base nos sélections sur ce qu'on voit. Certains joueurs sont appelés pour leurs performances lors des récents tests. Dans le cas de Quade, c'est l'entraînement. Il a bien travaillé, on essaie de s'améliorer et on pense que c'est la bonne personne pour nous guider", a tenté de tempéré le sélectionneur Dave Rennie, six défaites, trois nuls et trois victoires au compteur.

Les Springboks, vainqueurs de l'Argentine (32-12 puis 29-10), seront privés de leur feu follet Cheslin Kolbe, blessés. Mais ils pourront, eux aussi, compter sur le vétéran Duane Vermeulen. Le solide troisième ligne, 35 ans, n'a plus joué en sélection depuis la finale de la Coupe du monde 2019, le 2 novembre.

Les Sud-Africains n'ont d'ailleurs pas joué depuis près d'un mois. Une bonne chose, selon le sélectionneur Jacques Nienaber, qui récupère également son N.9 Faf de Klerk.

. Retallick, première

A 30 ans et 86 sélections, le deuxième ligne Brodie Retallick va vivre sa première en tant que capitaine des All Blacks, remplaçant au pied levé Ardie Savea, touché à la tête la semaine dernière. Sam Whitelock et Aaron Smith, qui ont également été capitaines cette année en l'absence de Sam Cane, opéré de la poitrine, sont tous deux en congé paternité et n'ont pas fait le voyage en Australie.

Mais pas question de galvauder cette rencontre face à des Pumas trop indisciplinés (21 pénalités concédées, deux cartons jaunes lors de la défaite 29-10 contre l'Afrique du Sud). "Nous avons été enfermés pendant deux semaines, avec beaucoup d'autocritique et de travail pour être meilleurs", a d'ailleurs admis le capitaine Julian Montoya.

Le Néo-Zélandais Brodie Retallick perce la défense australienne lors de la Bledisloe Cup à Auckland le 7 août 2021 MICHAEL BRADLEY AFP/Archives

"Toutes les équipes que nous affrontons nous poussent à bout, mais nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé et nous en servir comme carburant pour nous améliorer", a-t-il ajouté. Avec un seul essai en deux matches, les Argentins vont devoir se retrousser les manches pour faire trembler les Néo-Zélandais.

Le sélectionneur Ian Foster n'a cependant pas oublié que, en novembre, les Pumas s'étaient offert le scalp des All Blacks (25-15)... en Australie. "On s'attend à un match éprouvant", a-t-il d'ailleurs prévenu. Surtout avec les frangins Barrett, Beauden à l'ouverture et Jordie, dont le carton rouge a été annulé, à l'arrière.

. Programme de la 3e journée du Rugby Championship, disputée dimanche (heure française):

(09h05) Nouvelle-Zélande - Argentine

(12h05) Afrique du Sud - Australie

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Nouvelle-Zélande 10 2 2 0 0 95 43 52 2

2. Afrique du Sud 9 2 2 0 0 61 22 39 1

3. Argentine 0 2 0 0 2 22 61 -39 0

4. Australie 0 2 0 0 2 43 95 -52 0

