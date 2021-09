Top 14: Toulouse fait le spectacle contre Toulon et s'installe en tête

Publicité Lire la suite

Toulouse (AFP)

Toulouse a réussi ses retrouvailles avec son public du stade Ernest-Wallon, plein à craquer dimanche pour voir le champion en titre disposer de Toulon (41-10) avec la manière et s'installer seul en tête dès la 2e journée du Top 14.

Après des mois de huis clos et d'ambiances moroses, les Toulousains avaient à coeur de faire le spectacle pour le retour de leurs supporters et ils ne les ont pas déçus avec une pluie de six essais forcément synonyme de bonus offensif.

Ce deuxième succès en deux matches, après celui arraché à La Rochelle (20-16) de façon plus laborieuse, permet aux Rouge et Noir des bords de la Garonne de prendre les commandes du classement avec une unité d'avance sur le Racing 92 et Castres, qui ont également réalisé un sans-faute.

Les Rouge et Noir de la Rade devront eux encore patienter pour vraiment lancer leur saison après le match nul concédé sur le gong à Mayol face à Montpellier (24-24) lors de la 1re journée.

L'entraîneur des arrières toulousains Clément Poitrenaud avait prévenu dans la semaine qu'il faudrait à ses joueurs trouver le bon équilibre entre enthousiasme et pragmatisme.

La balance a plutôt penché en début de match vers un trop-plein d'envie, ponctué de maladresses masquées par un essai, sur un ballon porté, du troisième ligne Selevasio Tolofua, très actif.

Et puis le jeune demi de mêlée varois Jules Danglot (20 ans) a facilité la tâche des Toulousains en offrant coup sur coup deux ballons de contre à Thomas Ramos et Zack Holmes, tous les deux suffisamment rapides pour résister au retour de Louis Carbonel.

Les champions de France et d'Europe ont ensuite déroulé, ajoutant trois nouveaux essais par le troisième ligne Alban Placines, en force, l'ailier Matthis Lebel, en finesse à la réception d'un coup de pied Romain Ntamack, et le talonneur Peato Mauvaka.

Rentrée en jeu à la 47e minute, la recrue Anthony Jelonch, capitaine des Bleus lors de la récente tournée en Australie, a été ovationnée par son nouveau public, chambreur en cette chaude soirée de fin d'été.

Thomas Ramos à la transformation d'un essai toulousain contre Toulon à Toulouse, le 12 septembre 2021 FRED SCHEIBER AFP

Le match retour pourrait avoir encore un peu plus de piquant au printemps, lorsque la star sud-africaine Cheslin Kolbe, partie à Toulon avec fracas deux ans avant la fin de son contrat à Toulouse, sera cette fois disponible.

© 2021 AFP