C1: Débuts du PSG de Messi, retour de l'AC Milan à Liverpool

L'attaquant argentin du Paris SG Lionel Messi et le Brésilien Neymar à l'entrainement, avant le match du groupe A de la C1 face à Bruges, le 14 septembre 2021 au stade Jan Breydel de Bruges

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le trio infernal du Paris Saint-Germain entre sur la scène européenne à Bruges, mercredi (21h00/19h00 GMT), en même temps que l'AC Milan effectue son grand retour, huit ans après, à Liverpool.

Enfin! Le trio qui fait rêver le monde du football depuis la signature de Messi, le 10 août, va pour la première fois évoluer ensemble, sur la pelouse du stade Jan-Breydel.

"Paris première", titre le quotidien sportif L'Equipe mercredi, avec un montage des trois superstars côte à côte.

"La MNM fond sur l'Europe", écrit Le Parisien pour sa part.

Le PSG est largement favori de ce match. Simon Mignolet, le gardien belge, est "fier" de jouer contre Messi, "la plus grande star du monde", mais espère aussi pouvoir "faire mal" au PSG.

"Nous n'allons pas rester 90 minutes dans nos 16 mètres", promet l'entraîneur brugeois, Philippe Clément, espérant, "avec les supporters, une belle soirée".

Il y a deux ans, le PSG avait corrigé le Club Bruges dans la Venise du nord (5-0) avec Mbappé, auteur d'un triplé en vingt minutes.

Dans l'autre rencontre, le second ogre de la poule A, Manchester City, reçoit le RB Leipzig.

Pep Guardiola, qui a échoué en finale l'an dernier (1-0 pour Chelsea), repart en quête d'une première Ligue des champions, comme le PSG, pour les "Citizens".

Les deux affiches les plus prestigieuses de la soirée opposent des clubs de légende, multiples vainqueurs de la C1.

Liverpool (6 C1) reçoit l'AC Milan (7 C1) pour le retour du géant italien, après huit très longues saisons d'absence.

- Encore Inter-Real -

Cette affiche a deux fois été une finale, notamment l'invraisemblable scénario de 2005, où les "Reds" étaient remontés de 3-0 à 3-3 avant de gagner 3 tirs au but à 2.

Milan avait pris sa revanche (2-0) en 2007.

Malheureusement les "Rossoneri" sont privés de leur leader offensif quasi-quarantenaire, Zlatan Ibrahimovic (40 ans le 3 octobre), touché à un tendon d'Achille.

L'autre affiche de la soirée, dans le groupe D, pèse encore plus lourd que les 13 C1 de Liverpool-Milan: avec les 3 de l'Inter Milan et les 13 du Real Madrid, il y aura 16 Coupes et Ligues des champions sur la pelouse mythique de San Siro.

Le milieu de terrain croate du Real Madrid Luka Modric à l'entraînement avant le match de C1 du groupe D face à l'Inter Milan, le 14 septembre 2021 au stade San Siro de Milan Miguel MEDINA AFP

Mais c'est une redite de la saison dernière, où les Madrilènes s'étaient imposés les deux fois en phase de poule (2-0/3-2). L'Inter avait fini dernier de son groupe et rêve de revanche.

Enfin, le groupe le plus ouvert reste le C, où le champion de Turquie, Besiktas, accueille le Borussia Dortmund et sa terreur norvégienne, Erling Haaland, meilleur buteur de l'édition précédente avec 10 réalisations.

Mardi, Lille n'a pas été loin de remporter son premier match de C1 à domicile depuis 2006, contre Wolfsburg (0-0).

Malgré une belle performance collective, peut-être la meilleure depuis le début de la saison, le Losc garde les regrets de ne pas avoir marqué de but face à une équipe réduite à dix durant la demi-heure.

"Ils ont laissé s'échapper une victoire à leur portée", estime La Voix du Nord.

Mais "on a retrouvé le Losc", retient L'Equipe.

© 2021 AFP